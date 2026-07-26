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Abdul Rahman
Minggu, 26 Juli 2026 | 22.34 WIB

Jerome Polin Lawan Fobia Pada Anjing Demi Gracia Caroline, Beri Kejutan Spesial Saat Ultah

Jerome Polin bersama sang kekasih, Gracia Caroline. (Instagram: jeromepolin) - Image

Jerome Polin bersama sang kekasih, Gracia Caroline. (Instagram: jeromepolin)

JawaPos.com - Jerome Polin mengungkapkan perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya sejak menjalin hubungan dengan Gracia Caroline. 

Pria yang dikenal sebagai konten kreator sekaligus YouTuber itu mengaku berhasil melawan fobia terhadap anjing demi sang kekasih yang memang sangat menyukai hewan peliharaan tersebut.

Hal itu diungkap Jerome melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya bertepatan dengan momen perayaan ulang tahun Gracia Caroline

Tak sekadar memberikan ucapan manis, Jerome juga menyiapkan kejutan spesial berupa seekor anjing yang dipersembahkannya sebagai hadiah ulang tahun buat Gracia.

Dalam video yang diunggah, Jerome sengaja datang ke rumah Gracia sambil membawa anjing. Setibanya di rumahnya, Jerome memberikan anjing tersebut kepada sang kekasih yang awalnya memperlihatkan ekspresi terkejut namun bahagia saat mengetahui hadiah ultah yang telah dipersiapkan untuknya.

"Selamat ulang tahun, nggak expect kan? Ini mama kamu," ujar Jerome. 

"Memangnya diizinin pelihara anjingnya?," tanya Gracia sambil mengambil anjing dari tangan Jerome.

"Pasti diizinin," balas Jerome.

Menurut Jerome Polin, dirinya dan Gracia sebenarnya punya keinginan untuk membeli anjing baru setelah mereka menikah. Namun, Jerome akhirnya menghadirkan anjing baru ke Gracia mengingat salah satu anjingnya telah pergi.  

Editor: Abdul Rahman
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