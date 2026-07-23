Hari Anak 2026, Psikolog Ingatkan Masa Depan Anak Tak Terpaku pada Akademis

JawaPos.com - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tahun 2026 mengambil tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan". Namun, psikolog anak mengingatkan bahwa masa depan anak tak melulu soal nilai akademis yang baik.

Hubungan emosional yang sehat antara orang tua dan anak justru menjadi fondasi penting agar anak tumbuh tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup.

Psikolog Anak, Dhisty Azlia Firnady, M.Psi., Psikolog, menekankan bahwa masyarakat kerap memaknai masa depan anak sebatas prestasi di sekolah. Padahal, kelekatan emosional antara orang tua dan anak memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk kesehatan mental dan perkembangan anak.

"Kalau ngomongin masa depan, kita sering lebih berpikir akademis, sekolah. Tapi jangan lupa hubungan yang sehat dan kelekatan emosional antara orang tua dan anak juga tidak kalah penting," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (22/7).

Menurut Dhisty, anak yang merasa dicintai, didengar, dan dihargai akan lebih percaya diri untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Perasaan diterima dan disayangi menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang anak sekaligus membangun ketahanan mental atau resilience saat menghadapi tantangan di masa depan.

Rumah Jadi Tempat Anak Merasa Aman

Ia menjelaskan, anak yang memiliki rasa aman di dalam keluarganya akan lebih berani menghadapi dunia luar. Sebab, mereka telah memiliki keyakinan bahwa ada tempat yang selalu menerima dan mendukung mereka ketika menghadapi kesulitan.

Karena itu, Dhisty mengajak para orang tua untuk mencintai anak secara utuh dengan hadir secara emosional, memberikan rasa aman dan nyaman, serta menjadi tempat pulang terbaik bagi anak-anak.

Menurutnya, rumah seharusnya menjadi ruang tumbuh yang aman dan nyaman. Anak akan betah berada di rumah ketika mereka merasakan kasih sayang tanpa syarat, didengarkan, dan dihargai oleh anggota keluarga.