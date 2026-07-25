Intip! Potret Terbaru Cha Eun Woo Berseragam Hanbok di Militer yang Curi Perhatian Penggemar 

JawaPos.com - Shin Su Ah membagikan momen spesial bersama Cha Eun Woo melalui media sosial pada 24 Juli.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian penggemar karena memperlihatkan penampilan terbaru Cha Eun Woo yang kini sedang menjalani wajib militer sebagai personel band militer Angkatan Darat Korea Selatan.

Dilansir dari The Chosun, Cha Eun Woo tampak mengenakan hanbok putih usai tampil di sebuah pertunjukan.

Meski tengah menjalani tugas militer, visualnya yang menawan serta paras yang khas tetap berhasil mencuri perhatian dan menuai banyak pujian dari para penggemar di media sosial.

Shin Su Ah mengungkapkan kebahagiaannya bisa berbagi panggung dengan sang idola.

Ia menulis bahwa dirinya telah mengagumi Cha Eun Woo sejak masih duduk di bangku sekolah menengah.

Kesempatan tampil bersama melalui proses audisi yang disebutnya sebagai "blind date audition" menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya.

Shin Su Ah juga mengucapkan terima kasih kepada Cha Eun Woo karena bersedia berfoto bersama.

Ia bahkan menyebut momen tersebut sebagai sebuah "pencapaian sebagai penggemar", menggambarkan betapa berharganya kesempatan bertemu langsung dengan idolanya.

Sementara itu, Cha Eun Woo mulai menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif pada Juli 2025 dan saat ini bertugas di band militer Angkatan Darat.

Meski aktivitasnya di dunia hiburan untuk sementara terhenti, berbagai kabar mengenai penampilannya selama bertugas masih kerap menjadi perhatian publik.

Di awal tahun ini, Cha Eun Woo sempat menjadi sorotan terkait persoalan perpajakan. Agensinya menjelaskan bahwa perbedaan penafsiran mengenai aturan pajak menjadi penyebab munculnya sengketa tersebut.

Setelah melalui proses hukum yang berlaku, Cha Eun Woo menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajaknya sesuai keputusan otoritas terkait.