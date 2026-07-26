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Leni Setya Wati
Minggu, 26 Juli 2026 | 23.17 WIB

Cha Eun Woo Jadi Trending karena Perubahan Fisik, Begini Reaksi Warganet

cha eun woo (x @chaeunwoo_INTL)

 

 
JawaPos.com – Penampilan terbaru Cha Eun Woo menjadi perbincangan di media sosial setelah sejumlah foto dirinya saat menjalani wajib militer beredar luas.
 
Perubahan fisik Cha Eun Woo, terutama wajah yang terlihat lebih berisi, memicu beragam reaksi dari warganet.
 
Sebagian komentar menyoroti kenaikan berat badan Cha Eun Woo dan membandingkannya dengan penampilannya sebelum menjalani wajib militer.
 
Namun, tak sedikit pula yang menilai perubahan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat rutinitas latihan fisik serta pola hidup yang dijalani para prajurit selama masa dinas.
 
Dikutip dari Koreaboo banyak penggemar justru memberikan dukungan kepada Cha Eun Woo.
 
Mereka menilai Cha Eun Woo tetap tampil menarik dan sehat, bahkan menganggap wajah yang sedikit lebih berisi membuatnya terlihat lebih segar.
 
Sejumlah penggemar juga mengingatkan bahwa perubahan berat badan bukanlah sesuatu yang pantas dijadikan bahan kritik atau ejekan.
 
Muncul pula seruan agar publik menghentikan body shaming terhadap figur publik. Penggemar menilai fokus seharusnya tertuju pada dedikasi Cha Eun Woo dalam menjalankan wajib militer, bukan pada perubahan penampilan fisiknya.
 
Mereka juga berharap sang artis dapat menjalani masa dinas dengan nyaman tanpa harus terbebani komentar mengenai tubuhnya.
 
Cha Eun Woo sendiri saat ini tengah menjalani wajib militer sebagai anggota military band. Meski sedang menjalankan tugas negara, setiap kemunculan terbarunya masih selalu menarik perhatian publik.
 
Antusiasme penggemar menunjukkan bahwa popularitasnya tetap tinggi, sementara banyak yang menantikan kepulangannya ke dunia hiburan setelah menyelesaikan masa dinas.

Editor: Novia Tri Astuti
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