Lee Hong Nae Curi Perhatian Lewat Peran Dukun Misterius di The East Palace

lee hong nae (x @movieitzy)

JawaPos.com – Lee Hong Nae menunjukkan kualitas aktingnya melalui serial original Netflix The East Palace.

Dalam drama fantasi sejarah yang tayang sejak 17 Juli tersebut, ia tampil dengan transformasi mencolok sebagai Baksumudang, seorang dukun sakti yang menghadirkan ketegangan di sepanjang cerita.

The East Palace mengisahkan perjalanan Gu Cheon, pria yang mampu melintasi dunia roh, bersama dayang istana Sang Aeng, yang menyimpan rahasia besar.

Keduanya mendapat perintah dari raja untuk mengungkap kutukan misterius yang menghantui Istana Timur.

Sejak dirilis, serial ini langsung menduduki peringkat pertama kategori serial di Netflix Korea Selatan dan menjadi salah satu tontonan yang paling banyak dibicarakan.

Dilansir dari The Chosun, Lee Hong Nae tampil memikat sebagai Baksumudang, dukun paling disegani di ibu kota yang berada di pihak karakter yang diperankan Jang Young Nam.

Sejak kemunculan pertamanya, ia memancarkan aura dingin dan sulit didekati. Salah satu adegan yang paling mencuri perhatian adalah ritual tarian pedang yang dilakukan sambil menekan Gu Cheon, menciptakan suasana mencekam yang membuat ketegangan drama semakin memuncak.

Untuk menghidupkan karakter tersebut, Lee Hong Nae memberikan perhatian penuh pada setiap detail penampilannya.

Ia mengatur ekspresi wajah, tatapan mata, bahasa tubuh, ritme bicara, hingga teknik pernapasan agar sosok Baksumudang terasa nyata, bukan sekadar karakter mistis biasa.

Pendekatan itu berhasil memperlihatkan perpaduan kegilaan, obsesi, dan aura supranatural yang memperkaya jalan cerita.

Sebelum proses produksi dimulai, Lee Hong Nae bahkan menemui langsung para dukun untuk mempelajari gerakan, pola napas, hingga tata cara ritual yang mereka lakukan.

Riset tersebut membuat setiap adegan terasa lebih autentik dan memperkuat emosi yang ditampilkan, terutama dalam konfrontasinya dengan karakter Gu Cheon.

Lewat The East Palace, Lee Hong Nae membuktikan kemampuannya menjelma menjadi karakter yang benar-benar berbeda dari proyek sebelumnya, termasuk peran komedinya sebagai Yoon Dong Hyun dalam The Legend of Kitchen Soldier.

Transformasi totalnya sebagai Baksumudang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai aktor karakter serbabisa, sekaligus meningkatkan antusiasme penggemar terhadap proyek-proyek berikutnya.