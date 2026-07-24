Bintangi The East Palace, Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo Bicara Soal Karakter dan Proses Syuting

nam joo hyuk (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Kesuksesan The East Palace di Netflix, Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo berbagi cerita mengenai proses di balik layar drama fantasi tersebut.
Dalam sesi pemotretan dan wawancara bersama ELLE Korea, keduanya mengungkap tantangan menjalani adegan aksi hingga hubungan unik yang terjalin antara karakter mereka sepanjang cerita.
Nam Joo Hyuk, yang memerankan pemburu roh Gu Cheon, mengaku harus menjalani latihan fisik dan koreografi aksi secara intensif sebelum syuting dimulai.
Menurutnya, persiapan tersebut sangat penting agar setiap adegan pertarungan terlihat alami sekaligus mampu memperlihatkan sisi tangguh sang karakter.
Ia juga mengaku menikmati kesempatan menjajal genre aksi setelah sebelumnya lebih banyak dikenal lewat drama romantis.
Sementara itu, Roh Yoon Seo mengungkap bahwa memerankan Saeng Gang, dayang istana yang mampu mendengar suara arwah, menjadi pengalaman baru yang menantang.
Ia berusaha membangun karakter yang berani, penuh rasa ingin tahu, dan mampu menghadapi berbagai situasi berbahaya meski tampak lembut di luar.
Dikutip dari Soompi, Nam Joo Hyuk menjelaskan bahwa hubungan Gu Cheon dan Saeng Gang tidak hanya berfokus pada romansa.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan