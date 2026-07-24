Bintangi The East Palace, Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo Bicara Soal Karakter dan Proses Syuting

JawaPos.com – Kesuksesan The East Palace di Netflix, Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo berbagi cerita mengenai proses di balik layar drama fantasi tersebut.

Dalam sesi pemotretan dan wawancara bersama ELLE Korea, keduanya mengungkap tantangan menjalani adegan aksi hingga hubungan unik yang terjalin antara karakter mereka sepanjang cerita.

Nam Joo Hyuk, yang memerankan pemburu roh Gu Cheon, mengaku harus menjalani latihan fisik dan koreografi aksi secara intensif sebelum syuting dimulai.

Menurutnya, persiapan tersebut sangat penting agar setiap adegan pertarungan terlihat alami sekaligus mampu memperlihatkan sisi tangguh sang karakter.

Ia juga mengaku menikmati kesempatan menjajal genre aksi setelah sebelumnya lebih banyak dikenal lewat drama romantis.

Sementara itu, Roh Yoon Seo mengungkap bahwa memerankan Saeng Gang, dayang istana yang mampu mendengar suara arwah, menjadi pengalaman baru yang menantang.

Ia berusaha membangun karakter yang berani, penuh rasa ingin tahu, dan mampu menghadapi berbagai situasi berbahaya meski tampak lembut di luar.