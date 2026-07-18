The East Palace Tayang di Netflix, Ini 3 Alasan Drama Nam Joo Hyuk Wajib Masuk Watchlist 

JawaPos.com - The East Palace akhirnya tayang hari ini, menghadirkan perpaduan misteri, fantasi, dan aksi dalam latar kerajaan yang dipenuhi rahasia.
Dikutip dari soompi, drama ini mengikuti perjalanan Gu Cheon (Nam Joo Hyuk), pria yang mampu melintasi dunia manusia dan dunia arwah, bersama Saeng Gang (Roh Yoon Seo), dayang istana yang memiliki kemampuan mendengar suara para roh.
Keduanya mendapat perintah langsung dari sang Raja (Cho Seung Woo) untuk mengungkap misteri kutukan yang menyelimuti istana.
Daya tarik drama ini adalah jajaran pemain papan atas. Nam Joo Hyuk mengaku berusaha membuat sosok Gu Cheon dan dunia para arwah terasa nyata bagi penonton.
Tak hanya itu, karakter Gu Cheon juga menyuguhkan berbagai adegan pertarungan menggunakan pedang melawan roh-roh jahat yang dipenuhi koreografi aksi spektakuler.
Di sisi lain, Roh Yoon Seo menghadirkan karakter Saeng Gang yang menjadi penghubung emosional antara manusia dan dunia gaib, sementara Cho Seung Woo tampil sebagai raja yang menyimpan banyak rahasia di balik ketegasannya.
Di sutradarai Choi Jung Gyu, yang sebelumnya menggarap The Devil Judge, bekerja sama dengan penulis Kwon So Ra dan Seo Jae Won, kreator di balik Bulgasal: Immortal Souls dan The Guest.
Mereka membangun dunia fantasi yang memadukan mitologi Korea dengan kisah misteri kerajaan, lengkap dengan berbagai makhluk supranatural yang terinspirasi dari legenda tradisional.
Visual menjadi nilai tambah The East Palace. Dunia manusia ditampilkan dengan nuansa biru yang tenang, sedangkan dunia arwah dipenuhi warna merah gelap yang menghadirkan atmosfer mencekam.
Perbedaan tersebut membuat perpindahan antar dimensi terasa semakin dramatis dan memperkuat pengalaman sinematik sepanjang cerita.
Selain visual memukau, drama ini juga menyuguhkan aksi yang intens berkat perpaduan efek visual (VFX), tata kamera dinamis, hingga desain kostum dan musik yang memperkuat suasana.
Kolaborasi Gu Cheon dan Saeng Gang dalam menghadapi berbagai roh misterius diprediksi menjadi salah satu daya tarik terbesar yang membuat The East Palace layak masuk daftar tontonan penggemar drama fantasi dan misteri.
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