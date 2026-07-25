Menegangkan, Ahn Bo Hyun dan Jung Eun Chae akan Hadapi Yoo Seung Ho di Drama Flex x Cop 2

JawaPos.com – Menjadi perbincangan hangat, drama asal Korea 'Flex x Cop 2' telah merilis teaser baru, yang nantinya akan tayang perdana pada 7 Agustus pukul 21.50 KST.

Dilansir dari laman Soompi, Sabtu (25/7), di musim ini, Ahn Bo Hyun kembali menjadi Jin Yi Soo, pewaris chaebol generasi ketiga yang menjadi detektif.

Ia juga menggunakan kekayaan dan koneksinya seperti kode curang setiap kali penyelidikan menemui jalan buntu.

Menghadirkan ketegangan yang lebih tinggi di musim ini, teaser baru membuat makin penasaran penonton dengan ceritanya

Teaser baru ini berfokus pada serangkaian kejahatan besar dan detektif yang menghadapi situasi yang mengancam jiwa, mengisyaratkan arah yang lebih gelap untuk Musim 2.

Akan ada karakter chaebol baru Yoo Sung Won (Yoo Seung Ho), dari senyum lebarnya dengan darah berceceran di wajahnya hingga ekspresi histerisnya.

Nampak penjahat baru yang mengerikan dalam teaser, “Dalam satu adegan, ia secara samar berkata, “Hal terburuk yang pernah kulakukan? Itu rahasia.”