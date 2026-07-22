Jung Eun Chae Gabung Flex x Cop 2, Siap Tampil Sebagai Detektif Tangguh

JawaPos.com – Jung Eun Chae membagikan cerita di balik keputusannya bergabung dalam drama aksi kriminal tersebut.

Menurut laporan soompi, Jung Eun Chae mengaku langsung tertarik pada perpaduan humor khas dan alur investigasi yang menegangkan, yang menjadi ciri utama serial ini sejak musim pertamanya.

Di musim terbaru, Ahn Bo Hyun kembali memerankan Jin Yi Soo, pewaris konglomerat generasi ketiga yang memilih menjadi detektif.

Dengan kekayaan dan jaringan luas yang dimilikinya, Jin Yi Soo kerap menemukan cara tak biasa untuk memecahkan berbagai kasus yang menemui jalan buntu.

Jung Eun Chae hadir sebagai wajah baru melalui karakter Joo Hye Ra, seorang detektif senior yang kini memimpin Unit Kejahatan Kekerasan 1.

Sebelum bergabung dengan unit tersebut, ia dikenal sebagai anggota andalan Tim Antiteror Badan Kepolisian Nasional Korea, sehingga membawa pengalaman lapangan yang sangat mumpuni.

Mengenai alasan menerima peran tersebut, Jung Eun Chae mengungkapkan rasa penasarannya terhadap bagaimana sosok Joo Hye Ra akan mengubah dinamika dunia Flex x Cop.

Ia juga ingin memerankan karakter yang tampak keras dari luar, tetapi tetap memiliki sisi manusiawi, mandiri, dan penuh empati terhadap orang-orang di sekitarnya.

Menurut Jung Eun Chae, Joo Hye Ra bukan hanya sosok pemimpin yang tegas dan berpengalaman, tetapi juga seseorang yang selalu mendengarkan pendapat setiap anggota tim sebelum mengambil keputusan.