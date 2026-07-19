Nam Joo Hyuk Comeback, Bintangi Thriller Kriminal Code Bersama Kim Eui Sung

nam joo hyuk (pinterest)
JawaPos.com - Nam Joo Hyuk kembali menyapa penggemar melalui drama original Disney+ berjudul Code.
Kabar tersebut diumumkan pada 23 Juli bersamaan dengan jajaran pemain utama yang turut diperkuat Lee Yi Dam, Kim Eui Sung, dan Park Hoon. Drama ini siap menghadirkan kisah penuh misteri yang mengupas sisi gelap ambisi dan hasrat manusia.
Dikutip dari Dispatch, Code merupakan drama misteri kriminal yang berpusat pada sebuah aplikasi misterius bernama Code, aplikasi yang diklaim mampu mengabulkan segala keinginan penggunanya.
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Namun, di balik janji tersebut tersembunyi konsekuensi berbahaya yang menyeret para karakter ke dalam permainan penuh intrik, pilihan moral, dan konflik yang sulit dihindari.
Nam Joo Hyuk memerankan Yoon Tae Joo, pengacara ambisius yang sebelumnya bekerja sebagai penyelidik kejaksaan.
Demi meraih posisi partner di firma hukum terbaik di Korea, Tae Joo rela menghalalkan berbagai cara, bahkan jika harus melampaui batas hukum maupun etika.
Hidupnya berubah drastis setelah menerima pesan undangan dari aplikasi Code yang membawanya semakin dalam ke pusaran keserakahan.
Lee Yi Dam berperan sebagai Park Ji Dam, jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul yang berusaha mengungkap kebenaran di balik serangkaian kasus yang berkaitan dengan aplikasi misterius tersebut.
Pertemuannya kembali dengan Yoon Tae Joo, sosok yang memiliki hubungan di masa lalu, memicu persaingan psikologis sekaligus pertarungan sengit untuk mengungkap fakta.
Deretan pemain pendukung juga memperkuat cerita. Kim Eui Sung memerankan Jo Cheol Ho, seorang peretas pembelot Korea Utara, sedangkan Park Hoon tampil sebagai detektif pembunuhan Im Chang Jae.
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