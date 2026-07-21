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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 21 Juli 2026 | 17.32 WIB

Mulai 21 Juli 2026, 4 Shio Ini Diprediksi Paling Kuat Keluar dari Fase Hidup Penuh Kesulitan

Ilustrasi Shio yang terbebas dari kesulitan (freepik)

JawaPos.com - Ramalan astrologi Timur memprediksi empat shio mulai memasuki fase kehidupan yang lebih baik sejak 21 Juli 2026. 

Setelah melewati berbagai tantangan, mereka berpeluang bangkit dengan keberuntungan baru dalam karier, keuangan, dan kehidupan pribadi.

Ya, setiap orang tentu pernah menghadapi masa-masa sulit yang terasa begitu berat untuk dilewati. 

Tantangan dalam pekerjaan, tekanan finansial, hingga persoalan pribadi sering kali menjadi bagian dari perjalanan hidup yang menguji ketahanan dan kesabaran. 

Namun menurut astrologi Timur, setiap fase sulit memiliki batas waktunya. Ketika energi berubah, kesempatan untuk bangkit dan memulai lembaran baru pun mulai terbuka.

Memasuki Selasa, 21 Juli 2026, pergerakan energi dalam astrologi Tiongkok diperkirakan membawa angin segar bagi beberapa shio

Setelah menjalani berbagai ujian dalam beberapa waktu terakhir, empat shio disebut memiliki peluang paling besar untuk keluar dari masa penuh kesulitan. 

Mereka diprediksi mulai merasakan perubahan positif yang berdampak pada karier, kondisi keuangan, hubungan sosial, hingga keseimbangan emosional.

Dalam astrologi Timur, keberuntungan bukan hanya diukur dari bertambahnya rezeki, tetapi juga dari kemampuan seseorang menemukan jalan keluar atas masalah yang selama ini menghambat kehidupannya. 

Karena itu, perubahan energi pada 21 Juli 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk memulai langkah baru dengan lebih optimistis.

Dirangkum dari laman Your Tango, inilah prediksi astrologi Timur mengenai shio-shio yang mulai memasuki fase kehidupan lebih baik pada 21 Juli 2026. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus diprediksi menjadi salah satu shio yang paling kuat meninggalkan fase kehidupan yang penuh tekanan mulai 21 Juli 2026.

Dalam beberapa waktu terakhir, mereka mungkin menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pekerjaan, kondisi keuangan, atau keputusan penting yang sulit diambil. 

Editor: Novia Tri Astuti
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