Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo Ceritakan Drama The East Palace, Intip dalam Pemotretan Bersama ELLE Korea

JawaPos.com - Nam Joo Hyuk dan Roh Yoon Seo belakangan ini tampil menawan lewat pemotretan dengan ELLE Korea sekaligus membicarakan drama Korea The East Palace.

Dikutip dari Soompi, Senin (27/7), drama seru dan horror ini mengisahkan Gu Cheon (Nam Joo Hyuk), penjelajah dunia hantu, dan Saeng Gang (Roh Yoon Seo), seorang dayang istana dengan kemampuan mendengar hantu

Keduanya bekerja sama saat dipanggil oleh Raja (Cho Seung Woo) untuk mengungkap rahasia istana terkutuk tersebut.

Nam Joo Hyuk mengungkap tentang drama tersebut, “Itu adalah naskah yang sempurna untuk dibaca di malam hari, Roh Yoon Seo juga mengatakan, “Rasanya seperti bermain game, adegan-adegannya terus terputar di pikiran.”

The East Palace menandai proyek pertama Nam Joo Hyuk sejak menyelesaikan wajib militernya, ia mencurahkan dirinya untuk latihan ilmu pedang dan aksi persiapan peran tersebut.

“Selama wajib militer, saya membangun keinginan yang nyata untuk berakting, dan saya dapat sepenuhnya memuaskan keinginan itu melalui ‘The East Palace,” ungkaaapnya.

Roh Yoon Seo mempersiapkan perannya melalui berbagai bentuk pelatihan, termasuk menunggang kuda, ilmu pedang, dan latihan berguling.

Berbicara tentang kemampuan Saeng Gang untuk mendengar hantu, ia menjelaskan, “Saya membayangkan gerakan kamera seolah-olah itu adalah sudut pandang hantu.”

Nam Joo Hyuk menganggap karakternya sebagai seseorang yang membantu menyelesaikan dendam roh dengan kisah mereka sendiri dan mengirim mereka ke tempat yang lebih baik.