Jelang Comeback, KATSEYE Ungkap Foto Teaser "Animal" yang Penuh Karisma

JawaPos.com – KATSEYE meningkatkan antusiasme penggemar menjelang comeback mereka.

Dilansir dari soompi, KATSEYE merilis serangkaian foto teaser terbaru untuk single pra-rilis berjudul "Animal", yang menampilkan pesona para anggota dengan konsep yang kuat dan penuh karisma.

Teaser ini menjadi awalan sebelum perilisan resmi "Animal", yang dijadwalkan meluncur pada 24 Juli.

Kehadiran single ini menjadi langkah awal menuju proyek musik terbaru KATSEYE yang telah lama dinantikan para penggemar.

Dalam foto yang dirilis, para anggota tampil dengan aura percaya diri dan gaya visual yang berani.

Konsep yang ditampilkan memberi isyarat bahwa "Animal" akan menghadirkan sisi baru KATSEYE dengan nuansa yang lebih intens sekaligus memperkuat identitas musikal mereka.

Single "Animal" merupakan lagu pra-rilis dari mini album terbaru bertajuk WILD. Setelah memperkenalkan lagu tersebut, KATSEYE akan melanjutkan comeback mereka dengan merilis keseluruhan EP pada 14 Agustus, menghadirkan lebih banyak karya baru untuk para penggemar di seluruh dunia.

Perilisan WILD menjadi salah satu comeback yang paling dinantikan tahun ini, mengingat KATSEYE terus menunjukkan perkembangan pesat sejak debut mereka.

Kombinasi konsep visual yang menarik dan kualitas penampilan para anggota membuat ekspektasi terhadap proyek terbaru ini semakin tinggi.