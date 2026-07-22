Bintang Resident Playbook Jung Jun Won Teken Kontrak Eksklusif dengan COMPANY ON

JawaPos.com – Jung Jun Won memulai langkah baru dalam perjalanan kariernya. Dilansir dari soompi, COMPANY ON mengumumkan telah menjalin kontrak eksklusif dengan Jung Jun Won yang dikenal berkat kemampuan aktingnya yang solid serta pesonanya yang hangat di berbagai genre.

COMPANY ON menegaskan komitmennya untuk mendukung Jung Jun Won sebagai mitra yang dapat dipercaya.

Agensi tersebut menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar sang aktor terus memperluas aktivitasnya dan menampilkan potensi terbaiknya di industri hiburan.

Jung Jun Won menyambut kerja sama tersebut dengan penuh antusias. Ia berharap dapat menciptakan sinergi yang positif bersama COMPANY ON dan berjanji akan terus bekerja keras dengan rendah hati agar mampu memerankan karakter yang semakin beragam di masa mendatang.

Debut akting lewat film The Avian Kind pada 2015, Jung Jun Won perlahan membangun reputasinya melalui berbagai proyek layar lebar maupun drama.

Namanya semakin dikenal berkat penampilannya dalam Believer dan VIP, sebelum akhirnya meraih popularitas luas lewat peran terobosannya di drama tvN Resident Playbook pada 2025.

Di tengah kabar bergabung dengan agensi baru, Jung Jun Won juga tengah bersiap menyapa penonton melalui drama terbaru A Bona Fide Killer.

Drama Jumat-Sabtu tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 31 Juli, sehingga semakin menambah antusiasme penggemar untuk melihat transformasi aktingnya.

Didirikan pada 2021 oleh aktor Lee Je Hoon, COMPANY ON menaungi sejumlah nama ternama seperti Lee Je Hoon, Kim Sung Kyu, Kim Eun Bi, dan Lee Dong Hwi.