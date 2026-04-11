Tunjukkan Usaha Keras, TXT akan Mengasuh Bayi dalam Variety Show ‘TXT’s Babysitting Diary’

JawaPos.com – Hadirkan keseruan, boygrup Korea TXT akan menghadapi tantangan merawat bayi, dalam program realitas observasional, TXT’s Babysitting Diary.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (11/4), Wavve telah mengumumkan jadwal perilisan yang menjadi sebuah serial baru yang melanjutkan warisan acara variety show, god’s Babysitting Diary.

Kabarnya god’s Babysitting Diary merupakan serial realitas pengasuhan anak ikonik yang awalnya dipimpin oleh grup idola generasi pertama di awal tahun 2000-an.

Akan ada 10 episode, mengungkapkan sisi berbeda dari anggota TXT, yang mampu membuat penggemar terpikat

Mereka dengan sungguh-sungguh mencoba membangun ikatan dengan bayi tersebut, menampilakn momen-momen yang mengharukan dan lucu.

Menarik perhatian, poster dan teaser yang baru dirilis juga menciptakan kembali estetika nostalgia awal tahun 2000-an dari acara aslinya.

Adapun logo yang mengingatkan pada Babysitting Diary asli hingga cuplikan jujur para anggota yang menghadapi realitas pengasuhan anak secara langsung,

Boygrup Korea Selatan dibentuk oleh Big Hit Entertainment, mereka memiliki lima anggota yaitu Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai.