Simak Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Besok Rabu, 22 Juli 2026

Ilustrasi masjid/pexels
JawaPos.com - Jadwal shalat menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tepat waktu.
Dengan mengetahui waktu shalat yang akurat, umat Muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RI, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar pada Rabu, 22 Juli 2026:
Imsak: 04:30 WIB
Subuh: 04:40 WIB
Terbit: 05:57 WIB
Duha: 06:25 WIB
Zuhur: 11:56 WIB
Asar: 15:16 WIB
Magrib: 17:48 WIB
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