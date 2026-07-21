Wayne Rooney Sebut Argentina Layak Kalah di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Legenda Inggris Wayne Rooney melontarkan kritik tajam kepada Argentina setelah kekalahan mereka dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Menurutnya, La Albiceleste pantas menelan kekalahan setelah gagal mengendalikan emosi, baik selama pertandingan maupun setelah peluit akhir dibunyikan.
Spanyol memastikan gelar juara dunia kedua mereka usai menang 1-0 atas Argentina melalui gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu dalam laga yang berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey.
Namun, sorotan tak hanya tertuju pada kemenangan La Roja. Seusai pertandingan, kericuhan terjadi ketika sejumlah pemain Argentina terlibat konfrontasi dengan para pemain Spanyol.
Insiden bermula saat Rodri dihampiri bek Argentina, Nahuel Molina. Situasi kemudian memanas ketika Leandro Paredes terlibat keributan dengan Eric Garcia dan Gavi.
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Paredes bahkan terlihat menarik dan membanting pemain Spanyol ke lapangan sebelum akhirnya diganjar kartu merah setelah pertandingan berakhir.
Sebelumnya, Argentina juga sudah kehilangan Enzo Fernandez yang diusir keluar lapangan pada babak tambahan waktu kedua setelah menerima kartu kuning kedua akibat tekel keras terhadap Pau Cubarsí. Gelandang Chelsea itu sebelumnya telah mendapat kartu kuning karena memprotes keputusan wasit.
Melansir The Standard, berbicara sebagai komentator BBC, Rooney menilai perilaku para pemain Argentina bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
"Kita pernah melihat hal serupa terjadi pada Argentina sebelumnya. Ini bukan reaksi yang kita inginkan. Kita juga melihat hal serupa setelah menyingkirkan Inggris di babak sebelumnya. Enzo Fernandez mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Ini mengecewakan. Sungguh menyedihkan."
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"Jika Anda kalah dalam permainan, segera tinggalkan tempat itu. Itu tidak cukup baik. Itu adalah reaksi karena mereka dikalahkan dalam permainan, dalam pertarungan, dan dalam strategi. Mereka akhirnya menggunakan cara itu. Itu menyedihkan."
Mantan kiper timnas Inggris, Joe Hart, juga mengkritik keras tindakan para pemain Argentina seusai pertandingan.
Menurut Hart, hanya Lionel Messi yang menunjukkan sikap sportif setelah kekalahan tersebut.
"Ini menjijikkan. Ada satu orang di lapangan yang benar-benar berkelas dan itu adalah Lionel Messi. Dia berjabat tangan dengan setiap pemain Spanyol. Pertandingan sudah selesai. Mereka sama sekali tidak bisa mengeluh tentang apa yang terjadi hari ini. Perilaku yang menjijikkan."
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