Tom Holland Lontarkan Candaan Romantis Saat Ditanya Hubungan Athena dan Odysseus dalam Film The Odyssey

Tom Holland, Matt Damon dan Zendaya (People)
JawaPos.com – Tom Holland melontarkan candaan saat mempromosikan film The Odyssey bersama para pemeran utama lainnya.
Dilansir dari laman People pada Sabtu (18/7), Dalam sesi wawancara, ia ditanya apakah karakter Athena yang diperankan Zendaya memiliki perasaan romantis kepada Odysseus yang diperankan Matt Damon.
Holland dengan santai menjawab bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena Zendaya telah menikah dengannya.
Jawaban tersebut langsung disambut tawa oleh Matt Damon, Anne Hathaway, dan Robert Pattinson yang turut hadir dalam wawancara tersebut. Damon kemudian memuji jawaban Holland sebelum menjelaskan bahwa hubungan Athena dan Odysseus dalam film tidak dapat dibahas secara rinci karena berpotensi membocorkan alur cerita.
Damon hanya memberi isyarat bahwa penonton akan menemukan jawabannya saat menyaksikan film tersebut.
Suasana semakin hangat ketika muncul pertanyaan mengenai pelajaran yang diberikan Athena kepada Telemachus, karakter yang diperankan Holland.
Damon kembali berkelakar dengan mengatakan bahwa Athena mengajarkan “cinta sejati” kepada Telemachus. Holland pun menyambut candaan tersebut dengan menyatakan persetujuannya.
Candaan Holland menjadi perhatian publik karena ia sebelumnya telah mengonfirmasi pernikahannya dengan Zendaya. Keduanya kembali dipertemukan dalam The Odyssey setelah sebelumnya membintangi sejumlah film Spider-Man.
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