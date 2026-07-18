Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 19 Juli 2026 | 02.06 WIB

Tom Holland Lontarkan Candaan Romantis Saat Ditanya Hubungan Athena dan Odysseus dalam Film The Odyssey

Tom Holland, Matt Damon dan Zendaya (People) - Image

Tom Holland, Matt Damon dan Zendaya (People)

JawaPos.com – Tom Holland melontarkan candaan saat mempromosikan film The Odyssey bersama para pemeran utama lainnya.

Dilansir dari laman People pada Sabtu (18/7), Dalam sesi wawancara, ia ditanya apakah karakter Athena yang diperankan Zendaya memiliki perasaan romantis kepada Odysseus yang diperankan Matt Damon.

Holland dengan santai menjawab bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena Zendaya telah menikah dengannya.

Jawaban tersebut langsung disambut tawa oleh Matt Damon, Anne Hathaway, dan Robert Pattinson yang turut hadir dalam wawancara tersebut. Damon kemudian memuji jawaban Holland sebelum menjelaskan bahwa hubungan Athena dan Odysseus dalam film tidak dapat dibahas secara rinci karena berpotensi membocorkan alur cerita.

Damon hanya memberi isyarat bahwa penonton akan menemukan jawabannya saat menyaksikan film tersebut.

Suasana semakin hangat ketika muncul pertanyaan mengenai pelajaran yang diberikan Athena kepada Telemachus, karakter yang diperankan Holland.

Damon kembali berkelakar dengan mengatakan bahwa Athena mengajarkan “cinta sejati” kepada Telemachus. Holland pun menyambut candaan tersebut dengan menyatakan persetujuannya.

Candaan Holland menjadi perhatian publik karena ia sebelumnya telah mengonfirmasi pernikahannya dengan Zendaya. Keduanya kembali dipertemukan dalam The Odyssey setelah sebelumnya membintangi sejumlah film Spider-Man.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Menjelang Rilis Film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland Kolaborasi dengan Badan Meteorologi Korea  - Image
Entertainment

Menjelang Rilis Film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland Kolaborasi dengan Badan Meteorologi Korea 

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.45 WIB

Tom Holland Akui Pesan Pribadinya untuk Bertemu Erling Haaland Tidak Mendapat Balasan Sama Sekali - Image
Entertainment

Tom Holland Akui Pesan Pribadinya untuk Bertemu Erling Haaland Tidak Mendapat Balasan Sama Sekali

Kamis, 16 Juli 2026 | 23.52 WIB

Tom Holland Angkat Bicara tentang Pernikahan dengan Zendaya: Anggota Keluarga Semua Hadir - Image
Infotainment

Tom Holland Angkat Bicara tentang Pernikahan dengan Zendaya: Anggota Keluarga Semua Hadir

Jumat, 19 Juni 2026 | 15.51 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore