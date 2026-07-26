Tom Holland Gagal Taklukkan Tantangan Pedas Hot Ones, Begini Momen Lucunya

JawaPos.com – Tom Holland mendapat perhatian publik setelah penampilannya di acara YouTube Hot Ones berubah menjadi momen yang tak terlupakan.

Dikutip dari variety, bintang Spider-Man itu tak mampu menahan efek dari saus pedas ekstrem hingga akhirnya muntah di tengah proses syuting, membuat episode tersebut langsung menjadi perbincangan di media sosial.

Dalam format khas Hot Ones, para bintang tamu diminta menjawab pertanyaan sambil mencicipi 10 potong sayap ayam dengan tingkat kepedasan yang terus meningkat.

Awalnya Tom Holland tampak santai dan penuh percaya diri, namun ekspresinya perlahan berubah ketika memasuki level saus yang lebih pedas.

Puncaknya terjadi saat Holland mencicipi saus Da Bomb Beyond Insanity, yang dikenal sebagai salah satu saus paling menyiksa dalam sejarah acara tersebut.

Tak lama setelah itu, ia terpaksa menghentikan wawancara sejenak dan berlari ke belakang layar karena tidak sanggup menahan rasa pedas. Momen itu diakhiri dengan Holland muntah sebelum kembali ke lokasi syuting.

Meskipun mengalami kejadian tersebut, aktor berusia 30 tahun itu tetap melanjutkan wawancara dengan penuh candaan.

Ia mengakui bahwa dirinya memang tidak terbiasa mengonsumsi makanan super pedas dan menyebut pengalaman tersebut sebagai salah satu tantangan paling berat yang pernah dihadapinya di depan kamera.

Sikap santainya justru membuat para penggemar memuji profesionalisme dan selera humornya.