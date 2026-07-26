Tom Holland Siap Perankan Fred Astaire, Bertekad Lakukan Semua Adegan Tanpa Pemeran Pengganti

tom holland (x @filmupdates)

JawaPos.com – Tom Holland mengungkap bahwa proyek film berikutnya yang akan ia garap adalah biopik tentang legenda tari dan perfilman Hollywood, Fred Astaire.

Aktor yang dikenal lewat perannya sebagai Spider-Man itu menyebut film tersebut sebagai salah satu tantangan terbesar sepanjang kariernya karena menuntut kemampuan menari di level tertinggi.

Dikutip dari Hollywood Reporter, Holland mengaku telah memulai sesi latihan tari untuk mempersiapkan peran tersebut. Meski antusias, ia tidak menutupi rasa gugup yang dirasakannya.

Menurutnya, memerankan sosok sebesar Fred Astaire membawa tanggung jawab besar karena ia ingin menghormati warisan sang legenda melalui penampilan yang autentik.

Tom Holland bahkan memasang target ambisius dengan menolak menggunakan pemeran pengganti untuk adegan tari.

Ia ingin melakukan seluruh koreografi sendiri dan berharap setiap nomor tari dapat direkam dalam satu pengambilan gambar, mengikuti gaya khas Fred Astaire saat tampil di layar lebar.

Baginya, pendekatan tersebut menjadi cara terbaik untuk memberikan penghormatan kepada ikon perfilman tersebut.

Film ini akan disutradarai oleh Paul King, sutradara di balik kesuksesan seri Paddington, sementara naskahnya ditulis oleh Steven Levenson.

Biopik tersebut telah dikembangkan selama beberapa tahun dan kini memasuki tahap persiapan produksi, dengan Holland dijadwalkan kembali ke studio latihan usai menyelesaikan rangkaian promosi film-film terbarunya.

Holland mengawali kariernya lewat musikal Billy Elliot, sehingga proyek ini juga menjadi kesempatan baginya untuk kembali menekuni dunia tari yang telah lama ia tinggalkan.

Meski mengakui masih harus bekerja keras untuk mencapai standar Fred Astaire, ia optimistis pengalaman tersebut akan menjadi salah satu perjalanan paling berharga dalam kariernya sekaligus membuka babak baru sebagai aktor musikal di layar lebar.