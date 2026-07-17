Menjelang Rilis Film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland Kolaborasi dengan Badan Meteorologi Korea 

Tom Holland (x @banluanMCU)
JawaPos.com – Menjelang perilisan film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland hadir dengan cara yang berbeda.
Aktor pemeran Peter Parker itu berkolaborasi dengan Badan Meteorologi Korea (Korea Meteorological Administration/KMA) untuk menyampaikan panduan menghadapi gelombang panas melalui video spesial yang diunggah di media sosial dan kanal YouTube resmi lembaga tersebut.
Menurut laporan The Chosun, Tom Holland mengajak masyarakat untuk memperhatikan langkah-langkah sederhana dalam menjaga kesehatan selama musim panas.
Ia mengingatkan pentingnya rutin minum air putih, menggunakan tabir surya dengan benar, serta menjaga kondisi tubuh agar tetap prima saat suhu udara meningkat.
Tom menyelipkan candaan khasnya. Ia menyarankan penggemar menghindari panas ekstrem dengan menikmati Spider-Man: Brand New Day di dalam bioskop yang sejuk.
Di akhir video, sang aktor juga menyampaikan salam hangat kepada para penggemar di Korea Selatan dengan mengatakan bahwa ia berharap bisa bertemu mereka di bioskop.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari kampanye edukasi Badan Meteorologi Korea untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya gelombang panas.
Kehadiran Tom Holland diharapkan mampu membuat pesan keselamatan terasa lebih dekat, menarik, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan, terutama penggemar film superhero.
Spider-Man: Brand New Day mengisahkan kehidupan baru Peter Parker setelah identitasnya dilupakan semua orang usai peristiwa dalam Spider-Man: No Way Home.
Namun, ketenangannya terusik ketika musuh misterius yang masih mengetahui identitasnya muncul bersamaan dengan mutasi DNA yang memberinya kekuatan baru di luar kendali.
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