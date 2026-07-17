Alasan Persalinan Fangfang Istri Siri Vicky Prasetyo Dimajukan

JawaPos.com - Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo, menjalani persalinan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Semula, ia diperkirakan akan melahirkan pada hari ini, Jumat (17/7). Namun, dokter yang menanganinya memutuskan mempercepat proses persalinan menjadi Selasa (14/7) karena kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera.

Kuasa hukum Fangfang, Emmanuel Alvino, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah kontraksi yang dirasakan kliennya semakin kuat disertai rembesan air ketuban yang terus bertambah. Kondisi itu membuat dokter memutuskan persalinan tidak bisa ditunda lagi.

"Harusnya hari Jumat. Cuma kontraksi perutnya Fangfang ini semakin kuat. Air ketuban yang keluar rembesannya itu makin banyak," kata Emmanuel Alvino dalam jumpa pers virtual, Kamis (16/7).

Dokter menetapkan persalinan dilakukan pada 14 Juli 2026 melalui prosedur operasi caesar demi keselamatan ibu dan juga bayi di dalam kandungan. Persalinan itu berlangsung lancar dan Fangfang melahirkan seorang bayi laki-laki.

Baik ibu maupun buah hatinya kini dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi. "Tadi dia pulang dari rumah sakit," ungkapnya.

Selain faktor medis, Emmanuel mengungkapkan kondisi psikologis Fangfang juga menjadi perhatian selama proses persalinan. Menurutnya, kliennya merasa cemas setelah mendengar pernyataan Vicky Prasetyo yang ingin anaknya tinggal bersama sang gladiator.

Emmanuel juga menyoroti ketidakhadiran Vicky Prasetyo saat proses persalinan berlangsung. Menurutnya, jika Vicky beralasan hanya mengetahui jadwal kelahiran pada Jumat, seharusnya setelah mengetahui anaknya lahir lebih awal, dia menunjukkan perhatian kepada istri dan anaknya.