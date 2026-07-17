Alasan Persalinan Fangfang Istri Siri Vicky Prasetyo Dimajukan

Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo. (YouTube: Maia Al El Dul)
JawaPos.com - Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo, menjalani persalinan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.
Semula, ia diperkirakan akan melahirkan pada hari ini, Jumat (17/7). Namun, dokter yang menanganinya memutuskan mempercepat proses persalinan menjadi Selasa (14/7) karena kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera.
Kuasa hukum Fangfang, Emmanuel Alvino, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah kontraksi yang dirasakan kliennya semakin kuat disertai rembesan air ketuban yang terus bertambah. Kondisi itu membuat dokter memutuskan persalinan tidak bisa ditunda lagi.
"Harusnya hari Jumat. Cuma kontraksi perutnya Fangfang ini semakin kuat. Air ketuban yang keluar rembesannya itu makin banyak," kata Emmanuel Alvino dalam jumpa pers virtual, Kamis (16/7).
Dokter menetapkan persalinan dilakukan pada 14 Juli 2026 melalui prosedur operasi caesar demi keselamatan ibu dan juga bayi di dalam kandungan. Persalinan itu berlangsung lancar dan Fangfang melahirkan seorang bayi laki-laki.
Baik ibu maupun buah hatinya kini dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi. "Tadi dia pulang dari rumah sakit," ungkapnya.
Selain faktor medis, Emmanuel mengungkapkan kondisi psikologis Fangfang juga menjadi perhatian selama proses persalinan. Menurutnya, kliennya merasa cemas setelah mendengar pernyataan Vicky Prasetyo yang ingin anaknya tinggal bersama sang gladiator.
Emmanuel juga menyoroti ketidakhadiran Vicky Prasetyo saat proses persalinan berlangsung. Menurutnya, jika Vicky beralasan hanya mengetahui jadwal kelahiran pada Jumat, seharusnya setelah mengetahui anaknya lahir lebih awal, dia menunjukkan perhatian kepada istri dan anaknya.
"Kalau dia tahunya hari Jumat, kenapa sampai hari Kamis kok masih tidak ada kabar? Tidak ada realisasi untuk perlengkapan bayi..Satu bungkus popok pun tidak ada dari dia," ujar Emmanuel.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri