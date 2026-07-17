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Abdul Rahman
Jumat, 17 Juli 2026 | 22.20 WIB

Fangfang Melahirkan, Janji Vicky Prasetyo Cover Biaya Persalinan Omong Kosong

Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perseteruan antara Vicky Prasetyo dengan istri sirinya, Fangfang, kembali menjadi sorotan publik setelah anak pertama mereka terlahir ke dunia. Janji Vicky Prasetyo yang sebelumnya mengaku menyiapkan dana persalinan sebesar Rp 50 juta justru dipertanyakan karena tidak kunjung terealisasi.

Fangfang, istri siri Vicky Prasetyo menjalani persalinan melalui proses caesar pada Selasa (14/7). Fangfang melahirkan dengan didampingi keluarganya.

Kuasa hukum Fangfang, Emmanuel Alvino, mengungkapkan bahwa semua proses persalinan dijalani kliennya tanpa ada bantuan finansial maupun pendampingan dari Vicky Prasetyo. Menurutnya, klaim tentang kesiapan dana persalinan Vicky tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Emmanuel mengatakan, bukan hanya dana puluhan juta rupiah yang tidak diberikan, kebutuhan dasar untuk bayi sama sekali tidak disiapkan oleh Vicky Prasetyo. Bahkan, perlengkapan bayi justru dibelikan oleh dirinya selaku kuasa hukum dari Fangfang.

"Klarifikasi si VP, dia katanya menyiapkan dana Rp 50 juta, nggak usah bicara Rp 50 juta, perlengkapan bayi saja satu popok pun tidak ada, nggak disediain," kata Emmanuel Alvino dalam wawancara virtual, Kamis (16/7).

Ia juga membantah pernyataan yang menyebut Vicky Prasetyo akan hadir mendampingi saat proses persalinan berlangsung. Hingga beberapa hari setelah Fangfang melahirkan, nyatanya Vicky tidak pernah datang maupun menunjukkan itikad untuk menemui istri dan juga anaknya.

Menurut Emmanuel, seluruh kebutuhan bayi dibeli menggunakan uang pribadi. Hal itu, kata dia, menjadi bukti bahwa klaim Vicky tentang kesiapan biaya persalinan tidak terbukti.

"Yang beliin popoknya malah aku. Aku yang beliin popok, beliin steamer, beliin botol susu, semua belanjaan kebutuhan bayi. Dia bilang menyediakan uang Rp 50 juta itu bullshit, omong kosong," ujarnya.

Fangfang menjalani operasi caesar hanya ditemani ibu dan keluarga inti. Sang kuasa hukum memastikan tidak ada pendampingan dari Vicky Prasetyo selama proses persalinan berlangsung.

Editor: Abdul Rahman
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