Vicky Prasetyo dan Fangfang Tak Pernah Tinggal Serumah, Selalu Ketemu di Tengah

JawaPos.com - Fangfang mengungkapkan fakta menarik terkait kehidupan rumah tangganya bersama Vicky Prasetyo setelah menikah siri pada 24 Februari 2026.

Meski telah resmi menikah secara agama, keduanya ternyata tidak pernah tinggal dalam satu rumah dan memilih bertemu di kota-kota tertentu atau di tengah ketika mereka memiliki waktu luang dan ingin bertemu.

Hal itu diungkapkan Fangfang saat menjadi bintang tamu dalam podcast di kanal YouTube bersama Maia Estianty. Ia menjelaskan bahwa sejak awal menjalani hubungan hingga menikah, dirinya dan Vicky memang belum pernah tinggal bersama di bawah satu atap.

"Selama ini saya memang tidak pernah tinggal satu rumah dan ketika ketemu itu biasanya kita ketemunya di tengah-tengah," ujar Fangfang.

Ia juga menjelaskan pola pertemuan mereka selama menjalani hubungan. Menurutnya, masing-masing tetap tinggal di kota asal, sehingga harus mencari lokasi di tengah yang memudahkan bagi keduanya untuk dijangkau.

"Misalkan kita ketemu di Bandung, di Semarang. Saya dari Pati ke Semarang, VP ini dari Jakarta ke Semarang gitu. Kalau kita, dari awal pertama itu memang tidak pernah tinggal satu rumah gitu, Bun," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Fangfang juga mengaku sempat dihinggapi keraguan ketika Vicky Prasetyo mengajaknya menjalin hubungan yang lebih serius. Rekam jejak Vicky yang kerap menjadi sorotan media dan dikenal dengan imej negatif untuk kisah asmara membuatnya sempat merasa takut.

"Kalau misalkan di flashback itu sebenarnya dari awal pertama kali, boleh dibilang saya juga takut gitu, Bun (untuk menikah dengan Vicky). Karena kan kalau di media VP ini banyak kontroversi untuk masalah percintaan. Awalnya memang saya juga takut," ungkap Fangfang.