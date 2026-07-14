Jelekkan Dirinya, Vicky Prasetyo Tuding Fangfang Mau Terjun ke Dunia Hiburan

JawaPos.com - Vicky Prasetyo menuding Fangfang sengaja melontarkan pernyataan jelek tentang dirinya dengan membuat pengakuan ditelantarkan demi mendongkrak popularitas dan membuka jalan untuk dia dapat terjun ke dunia hiburan.

Menurut Vicky, tudingan yang diarahkan kepada dirinya menelantarkan istri siri merupakan bagian dari upaya Fangfang agar namanya jadi semakin dikenal oleh publik secara luas.

Melalui pernyataannya di media sosial, Vicky Prasetyo memberikan sindiran ditujukan kepada Fangfang bahwa kini ia telah mencapai tujuannya karena polemik rumah tangga mereka berhasil menjadi pusat perhatian masyarakat luas.

"Selamat kamu sudah dikenal sekarang, sudah tercapai misimu dari semenjak awal DM. Semoga karier kamu baik di dunia entertain," tulis Vicky Prasetyo.

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Di sisi lain, Vicky membantah keras tudingan telah menelantarkan istri sirinya itu. Presenter sekaligus komedian tersebut menegaskan selama ini dirinya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah ke Fangfang sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Vicky mengatakan bahwa dirinya tidak pernah lepas tangan dalam memberikan nafkah. Menurutnya, semua kewajiban telah dipenuhi menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada, sehingga tudingan penelantaran dinilai tidak sesuai dengan kenyataan.

Ayah banyak anak itu juga menegaskan kehidupannya tidak hanya berfokus pada Fangfang saja. Ia mengingatkan bahwa sebelum menjalin hubungan dengan Fangfang, ia telah memiliki anak-anak yang juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

"Sebelum ada kamu mereka sudah ada duluan di kehidupanku. Tidak mungkin saya korbankan mereka hanya untuk memuaskan egomu," tegas Vicky.