Ruang Otopsi Jadi Wahana Bermain Baru Untuk Masayu Anastasia

Masayu Anastasia berperan sebagai dokter forensik dalam film bergenre thriller psikologis. (Film Autopsy: Dead Body Can Talk)
JawaPos.com - Masayu Anastasia kembali mendapatkan kepercayaan memerankan karakter baru sepanjang karirnya. Di film Autopsy: Dead Body Can Talk karya sutradara Ozan Ruz, dia berperan sebagai dokter forensik bernama Hastry.
Ada banyak tuntutan yang menjadi tantangan bagi Masayu untuk menjiwai peran tersebut. Dia harus mempelajari ilmu kedokteran seperti anatomi tubuh dan menghafal bahasa atau kode yang sering digunakan tenaga medis.
“Bahasa kepolisian juga harus tahu, terus gimana cara otopsi yang benar karena aku nggak mau sembarangan di proyek ini,” kata Masayu saat konferensi pers di Metropole XXI, Jakarta Pusat.
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Di depan kamera, beban yang diemban Masayu bertambah. Selain menghafal dialog, dia juga harus mengelola emosi yang dialami dokter Hastry. Apalagi, setiap adegan yang dilakoninya tidak sesuai dengan urutan cerita alias jumping.
“Setiap adegan tuh terasa berat sekali buat aku. Jadi, aku harus masukin emosi yang sebelumnya untuk ke scene yang akan aku jalani, gitu,” tutur Masayu.
Melakoni adegan bedah tubuh mayat menjadi wahana baru yang menggugah adrenalin Masayu. Alih-alih merasa takut atau grogi, aktris berusia 42 tahun itu mengaku sangat menikmatinya.
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Jiwa sebagai dokter forensik langsung menyatu dalam darah ketika masuk area ruang otopsi. Walau mayat yang digunakan merupakan fake body.
“Setiap set ruang otopsi, aku selalu bilang ini playground. Terkadang aku asyik sendiri lihat-lihat atau megang fake body, gitu,” papar Masayu.
Padahal, dia sudah memprediksi bakal merasakan sesuatu yang tidak enak atau kurang nyaman ketika berada di ruang otopsi. Namun, dugaannya meleset dan kondisi yang sebenarnya malah berbanding terbalik.
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