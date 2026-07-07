Film Horor Obsession Cetak Rekor Box Office, Geser Sinners

JawaPos.com – Film horor Obsession pecahkan rekor box office.

Dilansir dari Fox News, film garapan Curry Barker itu telah meraup pendapatan sebesar US$371,2 juta di seluruh dunia, menjadikannya sebagai film live-action orisinal berbahasa Inggris terlaris sepanjang dekade 2020-an.

Pencapaian tersebut membuat Obsession berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Sinners, film Ryan Coogler setidaknya bisa mengantongi pendapatan sekitar US$370,3 juta di box office global.

Keberhasilan ini semakin istimewa mengingat Obsession diproduksi dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan para pesaingnya.

Obsession telah menghasilkan sekitar US$233,9 juta di pasar domestik Amerika Utara dan US$137,3 juta dari pasar internasional. Angka tersebut terus bertambah seiring film masih diputar di sejumlah bioskop.

Obsession disutradarai sekaligus ditulis oleh Curry Barker. Film ini mengikuti kisah Bear, seorang pemuda yang menggunakan benda supranatural untuk membuat perempuan yang ia sukai, Nikki, jatuh cinta kepadanya.

Namun, keinginannya berubah menjadi mimpi buruk ketika cinta tersebut berkembang menjadi obsesi yang mengerikan dan memicu teror mematikan.

Kesuksesan film ini juga menjadi bukti bahwa produksi berbiaya rendah masih mampu bersaing dengan film-film blockbuster Hollywood.

Dengan anggaran produksi yang dilaporkan kurang dari US$1 juta, Obsession berubah menjadi salah satu film paling menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir.