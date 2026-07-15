Sempat Dirawat Karena Infeksi Bakteri, Syifa Hadju Rayakan Ultah ke-26 dengan Kejutan Romantis El Rumi

Syifa Hadju dan El Rumi di momen ultahnya ke-26. (Instagram: syifahadju)
JawaPos.com - Meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat infeksi bakteri, kondisi Syifa Hadju kini berangsur pulih. Sang aktris tetap dapat merayakan ulang tahunnya yang jatuh pada 13 Juli 2026 bersama orang-orang terdekat.
Momen tersebut semakin mencuri perhatian karena El Rumi menyiapkan perayaan spesial yang penuh dengan suasana hangat dan romantis.
Perayaan ulang tahun Syifa ke-26 berlangsung dalam suasana intim bersama El Rumi dan sejumlah sahabat. Beberapa rekan yang hadir di antaranya Rebecca Klopper, Margin NW, Elina Joerg, Kesha Ratuliu, serta beberapa teman dekat lainnya.
Dari sejumlah foto yang dibagikan melalui akun Instagram El Rumi, Syifa Hadju tampak sudah kembali bugar meski sebelumnya harus menjalani rawat inap. Senyum bahagia terpancar dari wajahnya saat menikmati makan malam spesial bersama orang-orang terkasih.
El Rumi membagikan momen bahagia tersebut dengan menuliskan keterangan yang sukses mencuri perhatian warganet.
"Celebrating Bebe Wifey's 26th," tulis El Rumi.
Unggahan itu langsung dibalas Syifa Hadju pada kolom komentar. Ia mengucapkan terima kasih atas kejutan ulang tahun yang telah disiapkan oleh sang suami, El Rumi.
"Thank you so much my husband for the beautiful dinner. Love you," tulis Syifa.
Tak lama kemudian, El Rumi membalas pesan tersebut dengan ungkapan yang tidak kalah manis.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa