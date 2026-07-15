Sempat Dirawat Karena Infeksi Bakteri, Syifa Hadju Rayakan Ultah ke-26 dengan Kejutan Romantis El Rumi

JawaPos.com - Meski sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat infeksi bakteri, kondisi Syifa Hadju kini berangsur pulih. Sang aktris tetap dapat merayakan ulang tahunnya yang jatuh pada 13 Juli 2026 bersama orang-orang terdekat.

Momen tersebut semakin mencuri perhatian karena El Rumi menyiapkan perayaan spesial yang penuh dengan suasana hangat dan romantis.

Perayaan ulang tahun Syifa ke-26 berlangsung dalam suasana intim bersama El Rumi dan sejumlah sahabat. Beberapa rekan yang hadir di antaranya Rebecca Klopper, Margin NW, Elina Joerg, Kesha Ratuliu, serta beberapa teman dekat lainnya.

Dari sejumlah foto yang dibagikan melalui akun Instagram El Rumi, Syifa Hadju tampak sudah kembali bugar meski sebelumnya harus menjalani rawat inap. Senyum bahagia terpancar dari wajahnya saat menikmati makan malam spesial bersama orang-orang terkasih.

El Rumi membagikan momen bahagia tersebut dengan menuliskan keterangan yang sukses mencuri perhatian warganet.

"Celebrating Bebe Wifey's 26th," tulis El Rumi.

Unggahan itu langsung dibalas Syifa Hadju pada kolom komentar. Ia mengucapkan terima kasih atas kejutan ulang tahun yang telah disiapkan oleh sang suami, El Rumi.

"Thank you so much my husband for the beautiful dinner. Love you," tulis Syifa.