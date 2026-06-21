Soal Bulan Madunya Bersama Syifa Hadju, El Rumi: Memorable

Salah satu momen El Rumi dan Syifa Hadju saat melakukan honeymoon atau bulan madu di Italia. (Instagram: syifahadju)
JawaPos.com - Pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju baru saja pulang ke Tanah Air usai menjalani bulan madu ke Italia. Pasangan yang menikah 26 April 2026 tersebut menikmati banyak momen di sejumlah kota di sana.
Salah satu lokasi yang sempat disinggahi El Rumi dan Syifa Hadju di momen honeymoon kali ini adalah Lake Como, Italia. Mereka menikmati keindahan alam di sana sekaligus menghabiskan waktu berdua secara romantis.
Selain itu, Syifa Hadju dan El Rumi sempat menaiki speedboat untuk memacu adrenalin di perairan biru dengan pemandangan indah pegunungan.
Selain Lake Como, El Rumi dan Syifa Hadju juga menikmati beberapa kota seperti Roma dan Toskana selama bulan madu di Italia.
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"Alhamdulillah lancar. Kita muter-muter ke beberapa kota. Kita happy, itu memorable banget. Masak honeymoon nggak memorable. Kotanya memorable sih," ujar El Rumi saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, El Rumi menceritakan momen yang sangat diingat di momen bulan madu. Dia bersama Syifa Hadju sempat mencari spot terbaik untuk melakukan foto.
Tiba-tiba ada bule datang menghampirinya. Bukan untuk minta foto bersama atau minta tanda tangan El Rumi dan Syifa Hadju, dia justru diminta untuk fotoin si bule tersebut.
"Bule itu minta bantuan buat difotoin. Ya kita bantuin," kata El Rumi.
Putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty merasa hidupnya kini lebih lengkap dengan adanya Syifa Hadju bersamanya.
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