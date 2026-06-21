Beri Kejutan, Anggota TWICE Menyanyikan Lagu TAKEDOWN Secara Langsung di MV Resmi KPop Demon Hunters

TWICE, KPop Demon Hunters . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Jadi favorit, film animasi Korea Netflix KPop Demon Hunters telah merilis video musik untuk versi TWICE dari lagu TAKEDOWN.
Dikutip dari Soompi, Minggu (21/6), memikat penggemar, Netflix meluncurkan video musik live resmi untuk versi Jeongyeon, Jihyo, dan Chaeyoung dari TWICE untuk lagu TAKEDOWN.
Seperti yang diketahui, lagu itu dinyanyikan oleh girl group fiksi HUNTR/X dalam film animasi KPop Demon Hunters.
Menariknya, video musik baru ini menggabungkan cuplikan dari film dengan rekaman dari penampilan live Jeongyeon, Jihyo, dan Chaeyoung di konser THIS IS FOR TWICE di Los Angeles awal tahun ini.
Dibentuk oleh JYP Entertainment, TWICE memiliki anggota yaitu Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu,
TWICE telah merilis banyak lagu hit dan aktif secara global, menduduki peringkat pertama di Billboard 200 dan memiliki video musik terbanyak.
Dengan lebih dari 100 juta penayangan di antara girl grup di seluruh dunia, TWICE mampu menarik banyak penggemar di berbagai belahan dunia.
KPop Demon Hunters menghadirkan kisah sebuah girl grup K-pop populer yang tiketnya terjual habis di stadion pada siang hari.
Mereka juga bekerja sambilan sebagai pemburu iblis untuk melindungi penggemar mereka dari bahaya supernatural di malam hari.
Boy band rival yang terdiri dari iblis-iblis yang menyamar, juga mengganggu hidup mereka hingga kewalahan.
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