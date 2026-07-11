The Husband Rilis Still Cut Baru, Kim Dae Myeung Jadi Villain Penuh Misteri 

JawaPos.com – Drama thriller The Husband kembali membuat penasaran penonton dengan merilis still cut yang menampilkan sosok Noh Man Hee, karakter yang diperankan Kim Dae Myeung.
Dilansir dari Soompi, beberapa foto tersebut memperlihatkan dua sisi kepribadian Man Hee yang bertolak belakang, di satu sisi tampak tenang dan hangat, namun di sisi lain menyimpan aura misterius yang sulit ditebak.
Photo-photo ini semakin memperkuat teka-teki seputar karakternya sekaligus meningkatkan antusiasme penonton menjelang penayangan drama tersebut.
The Husband mengisahkan perjuangan Kang Tae Joo, yang diperankan Namkoong Min, seorang pria yang tengah berada di ambang perceraian.
Di tengah situasi tersebut, hidupnya berubah drastis ketika sang istri menjadi korban kejahatan, memaksanya berhadapan dengan seorang kriminal berbahaya demi menyelamatkannya.
Pada episode sebelumnya, Kim Dae Myeung sukses mencuri perhatian lewat perannya sebagai Noh Man Hee, pelaku penculikan Go Se Yoon yang diperankan Lee Seol.
Karakternya digambarkan sebagai sosok tanpa belas kasihan. Saat ibu Go Se Yoon menawarkan uang tebusan sebesar 3 miliar won untuk membebaskan putrinya, Noh Man Hee justru semakin murka dan melakukan tindakan brutal di hadapan keluarga korban.
Tak hanya itu, Noh Man Hee juga berusaha mengalihkan penyelidikan dengan mengirimkan rekaman yang memberatkan Kang Tae Joo kepada pihak kepolisian. Akibatnya, Tae Joo menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut, membuat perjuangannya untuk menyelamatkan sang istri semakin sulit.
Episode ketiga dan keempat akan mengupas lebih dalam karakter Noh Man Hee yang menjalani kehidupan dengan dua wajah berbeda.
Di hadapan masyarakat, ia terlihat sebagai sosok ramah yang sering membantu tetangga, mulai dari memperbaiki komputer milik seorang lansia hingga bersikap sopan saat berada di restoran.
Namun di balik citra tersebut, Noh Man Hee menyembunyikan sifat aslinya yang mengerikan. Still cut terbaru memperlihatkan dirinya mengancam seseorang melalui sambungan telepon, memantau Go Se Yoon dengan tatapan penuh intimidasi, hingga mengenakan topeng saat menjalankan aksi penculikannya.
Karakter Kim Dae Myeung sebagai tokoh antagonis pun menjadi salah satu daya tarik utama The Husband. Perbedaan mencolok antara sosoknya yang tampak baik hati dan identitasnya sebagai kriminal kejam diperkirakan akan membuat ketegangan cerita semakin meningkat pada episode-episode berikutnya.
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