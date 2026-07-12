The Husband Siapkan Episode Penuh Ketegangan, Nasib Kang Tae Joo di Ujung Tanduk

namkoong min (x @soompi

JawaPos.com – Drama The Husband, terus meningkatkan tensi cerita dengan konflik yang semakin sulit ditebak.

Menurut laporan Soompi, di episode ketiga penonton akan disuguhkan pertemuan menegangkan antara Kang Tae Joo yang diperankan Namkoong Min dan Lee Soo Hyung, karakter misterius yang dimainkan Park Byung Eun.

Pertemuan ini diprediksi menjadi titik balik dalam kasus penculikan yang menjadi inti cerita.

The Husband mengikuti kisah Kang Tae Joo, seorang pria yang berada di ambang perceraian.

Hidupnya berubah drastis ketika sang istri menjadi korban penculikan. Demi menyelamatkan orang yang dicintainya, Tae Joo terpaksa menghadapi seorang kriminal berbahaya sekaligus mengungkap kebenaran yang jauh lebih rumit dari dugaan awal.

Pada episode sebelumnya, Lee Soo Hyung mengejutkan Kang Tae Joo dengan sebuah pengakuan yang mengubah arah penyelidikan.

Ia mengklaim sebagai satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Tae Joo bukanlah dalang di balik penculikan istrinya.

Pernyataan tersebut langsung memunculkan tanda tanya besar mengenai identitas serta tujuan sebenarnya dari sosok misterius itu.

Teaser terbaru memperlihatkan pertemuan pertama keduanya berlangsung dalam suasana yang penuh kecurigaan.

Kang Tae Joo tampak memeriksa hasil penyelidikan yang dibawa Lee Soo Hyung. Namun, informasi yang ditemukannya justru membuatnya terkejut hingga tanpa ragu mengarahkan pistol ke pria tersebut.

Lee Soo Hyung tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut meski berada di ujung laras senjata. Ia tetap tenang menghadapi ancaman Kang Tae Joo.

Situasi yang semula hanya dipenuhi ketegangan verbal akhirnya berubah menjadi perkelahian sengit, menandakan bahwa pertemuan mereka akan membawa konsekuensi besar bagi kelanjutan cerita.

Tim produksi The Husband memberikan petunjuk bahwa pertemuan antara Kang Tae Joo dan Lee Soo Hyung menjadi salah satu momen paling penting dalam serial ini.

Sosok Lee Soo Hyung disebut menyimpan informasi krusial terkait kasus penculikan, sementara Kang Tae Joo masih belum mengetahui siapa sebenarnya pria yang kini berada di hadapannya.

Keputusan yang diambil Kang Tae Joo setelah pertemuan tersebut dipastikan akan menentukan arah penyelidikan berikutnya.

Penonton pun dibuat semakin penasaran apakah Lee Soo Hyung benar-benar sekutu yang dapat dipercaya, atau justru menyimpan agenda lain yang lebih berbahaya.

Jawaban atas misteri tersebut akan terungkap dalam episode ketiga The Husband yang tayang pada 11 Juli.

Dengan kombinasi aksi, misteri, dan permainan psikologis yang semakin intens, drama ini menjanjikan ketegangan yang membuat penonton sulit mengalihkan pandangan.