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Aulia Ramadhani
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.42 WIB

Dalam Film Baru 'HOPE,' Aksi Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon Hadirkan Ketegangan

Pemeran film HOPE. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran film HOPE. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Film asal Korea yang bertajuk HOPE, belakangan ini menjadi perbincangan hangat, ditambah lagi mereka telah merilis poster baru.

Rencananya Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon akan menjadi pemeran dalam film menegangkan ini

Dikutip dari Soompi, Jum’at (10/7), film  ini menyoroti bagaimana Bum Seok (Hwang Jung Min), kepala pos polisi di Pelabuhan Hopo.

Tempat tersebut merupakan sebuah desa yang terletak di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ), yang makin membuat penasaran.

Namun keadaan kacau setelah pemuda setempat melaporkan penampakan harimau, Bum Seok dan seluruh desa menghadapi kenyataan yang tak terbayangkan.

Kemudian Jung Ho Yeon berperan sebagai Sung Ae, seorang petugas polisi, sementara Zo In Sung memerankan karakter pemuda bernama Sung Gi.

Aksi intens hingga mise-en-scène film yang unik, desain suara detail, dan penceritaan yang cepat melalui berbagai format teater premium terlihat dalam cuplikan

Format-format ini menampilkan suara tiga dimensi film, estetika visual, dan adegan aksi yang ditampilkan memanjakan mata penonton.

Menghadirkan suasana menegangkan sambil menekankan fitur-fitur khas dari setiap format penayangan, termasuk Dolby Cinema, IMAX, SCREENX, dan 4DX.

Jika kamu penasaran, film HOPE dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Juli, tungguin ya kelanjutannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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