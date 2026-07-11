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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 13.48 WIB

Film HOPE Bagikan Poster Terbaru, Hwang Jung Min Hadapi Ancaman Misterius di DMZ

Hwang Jung Min, Jung Ho Yeon, Zo In Sung dalam poster film HOPE ( X @soompi)

 

 
JawaPos.com – Film Korea terbaru HOPE kembali membuat antusiasme penggemar tak terbendung dengan merilis serangkaian poster terbaru.
 
Dikutip dari soompi, Materi promosi tersebut menampilkan nuansa penuh ketegangan sekaligus memperlihatkan pengalaman sinematik yang akan disuguhkan melalui berbagai format layar premium saat film resmi tayang.
 
HOPE mengangkat kisah Bum Seok yang diperankan Hwang Jung Min, kepala pos polisi di Hopo Port, sebuah desa yang berada di dekat kawasan Demiliterisasi Korea (DMZ).
 
Kehidupan warga yang semula tenang berubah drastis setelah sekelompok pemuda melaporkan kemunculan seekor harimau di sekitar desa.
 
Laporan tersebut memicu kepanikan di kalangan penduduk dan aparat setempat. Bum Seok bersama seluruh warga pun harus menghadapi situasi yang jauh melampaui dugaan mereka.
 
Ancaman yang muncul membuat desa kecil itu berada dalam kondisi darurat dan memaksa semua orang berjuang untuk bertahan hidup.
 
Selain Hwang Jung Min, film ini juga dibintangi Jung Ho Yeon yang berperan sebagai Sung Ae, seorang petugas kepolisian.
 
Sementara itu, Zo In Sung memerankan Sung Gi, karakter yang akan terlibat dalam rangkaian peristiwa menegangkan yang menjadi pusat cerita.
 
Poster terbaru HOPE menonjolkan kualitas visual film yang dirancang dengan sinematografi detail, tata suara yang imersif, serta adegan aksi yang intens.
 
Keseluruhan elemen tersebut memperkuat atmosfer mencekam yang menjadi daya tarik utama film ini.
 
Film HOPE akan tersedia dalam berbagai format premium, seperti Dolby Cinema, IMAX, SCREENX, dan 4DX.
 
Setiap format dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang berbeda melalui kualitas gambar, efek suara tiga dimensi, hingga sensasi gerakan yang mengikuti jalannya cerita.
 
Dengan jajaran pemain papan atas, premis yang penuh misteri, serta dukungan teknologi sinematik modern, HOPE menjadi salah satu film Korea yang paling dinantikan.
 
Kehadiran poster terbaru semakin meningkatkan rasa penasaran penonton terhadap ancaman misterius yang akan mengguncang desa Hopo Port di dekat kawasan DMZ.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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