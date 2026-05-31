Adhisty Zara-Tsaqib Menikah, Rebecca Klopper, Tissa Biani, hingga Luna Maya Beri Ucapan Selamat

JawaPos.com - Adhisty Zara datang dengan kabar bahagia mengumumkan pernikahannya bersama sang kekasih, Tsaqib, melalui sejumlah foto yang dibagikan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto, terlihat momen saat Tsaqib melakukan prosesi akad nikah. Adhisty Zara tampak menemani momen sakral tersebut. Acara pernikahan pasangan ini terlihat dihadiri sejumlah orang.

Di acara pernikahannya, Adhisty Zara dan Tsaqib kompak mengenakan pakaian putih. Mantan personel JKT48 bersama sang suami juga sempat memperlihatkan buku nikah untuk diabadikan di hadapan kamera.

Tak hanya itu, Adhisty Zara juga memperlihatkan sejumlah momen dalam rangkaian pernikahannya. Seperti momen saat melakukan sungkeman di hadapan orang tua, hingga momen saat berfoto bersama keluarga besar.

"Akhirnya bisa berbagi kabar bahagia yang selama ini kami jalani berdua. Memulai lembaran baru hidup bersama,” tulis Zara Adhisty dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @zaraadhsty.

Banyak selebriti memberikan ucapan selamat kepada pasangan Tsaqib dan Adhisty Zara yang akhirnya melangsungkan pernikahan. Beberapa diantaranya yaitu Rebecca Klopper, Marion Jola, Mona Ratuliu, Steffi Zamora, Tissa Biani, Luna Maya, dan banyak lagi yang lainnya.

"Bismillah sakinah mawadah warahmah Zara dan Akib," tulis Mona Ratuliu pada kolom komentar.

"Congrats ya Zara dan Tsaqib! Till jannah. Aamiin," doa Tissa Biani.