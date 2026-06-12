Buat Kejutan, Red Velvet Rencanakan Comeback Grup Lengkap di Bulan Agustus

Red Velvet. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Terkenal karena lagunya seperti Psycho, girlgrup Korea Red Velvet secara resmi bersiap untuk comeback grup lengkap.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (12/6), kabar ini telah dinanti penggemar yang setia menunggu karya-karya mereka
Pada 11 Juni, Sports Chosun melaporkan bahwa Red Velvet saat ini sedang mempersiapkan album baru dengan tujuan untuk melakukan comeback pada bulan Agustus.
Agensi SM Entertainment kemudian menanggapi berita tersebut, menyatakan, “Red Velvet sedang mempersiapkan comeback grup lengkap pada bulan Agustus mendatang.”
Dengan antusias, agensi mereka menambahkan, “Kami meminta perhatian dan antisipasi Anda yang berkelanjutan.”
Tentunya, ini akan menandai perilisan grup pertama Red Velvet dalam waktu sekitar dua tahun dua bulan sejak mini album peringatan 10 tahun yaitu Cosmic tepatnya pada Juni 2024.
Menarik perhatian, comeback ini juga akan menjadi aktivitas grup lengkap pertama sejak para anggota mulai bekerja di bawah agensi yang berbeda.
Tepatnya pada tahun lalu, Wendy dan Yeri mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment dan menandatangani kontrak dengan agensi yang berbeda.
Salah satu anggotanya yaitu Joy pernah membuktikan bakat aktingnya dalam drama The One and Only.
Jadi bagaimana, apa kamu antusias menantikan comeback mereka yang spektakuler, pantau terus ya kelanjutannya
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