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Aulia Ramadhani
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.02 WIB

Versi Baru Light Stick Red Velvet akan dirilis, Siapkah Kamu?

Red Velvet. Sumber foto: Soompi - Image

Red Velvet. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Selalu memikat penggemar lewat aksi panggungnya, belakangan ini girlgrup Korea Red Velvet akan merilis light stick resmi versi baru.

Dikutip dari Soompi, Kamis (9/7), mereka menarik perhatian dengan karya-karyanya, kini girlgrup tersebut juga meluncurkan teaser untuk Versi 2 dari light stick-nya.

Menampilkan desain baru, light stick ini menyerupai cupcake, lengkap dengan logo ‘RV’ khas grup di atasnya seperti ceri.

Penggemar juga siap menantikan karya-karya indah dan spektakuler dari grilgrup besutan SM Entertainment itu.

Salah satu anggotanya yaitu Joy memikat perhatian lewat The One and Only, yang pastinya disukai banyak orang.

Seperti yang diketahui, girlgrup ini debut pada 1 Agustus 2014, dengan single "Happiness" dengan formasi empat anggota yaitu Irene, Seulgi, Wendy, dan Joy.

Kemudian nggota kelima, Yeri, bergabung pada Maret 2015, setelah perilisan extended play pertama mereka, Ice Cream Cake yang menduduki puncak tangga lagu.

Musik Red Velvet mencerminkan nama grup mereka, sisi "merah" mereka yang didominasi pop sesekali bereksperimen dengan elektronik dan funk.

Adapun sisi ‘beludru’ mereka berfokus pada R&B yang dipengaruhi era 90-an dengan elemen balada dan hip hop.

Beberapa karya mereka seperti Red Flavor dan Power Up menjadi hits nomor satu di Gaon Digital Chart.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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