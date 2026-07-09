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Leni Setya Wati
Jumat, 10 Juli 2026 | 05.59 WIB

Sukses di 'Mr. Sunshine', Aktor Lee Jung Hyun Umumkan Bakal Menikah Desember Ini!

Lee jung hyun (X @soompi) - Image

Lee jung hyun (X @soompi)

JawaPos.com - Lee Jung Hyun, pemeran yang dikenal lewat perannya di beberapa drama populer ini mengumumkan bahwa dirinya akan segera mengakhiri masa lajang.

Ia dijadwalkan akan segera melangsungkan pernikahan pada penghujung tahun 2026.

Berdasarkan laporan Soompi pada 8 Juli, Lee Jung Hyun akan menggelar upacara pernikahan di Seoul pada bulan Desember mendatang.

Meski demikian, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas calon pasangan maupun detail acara yang akan digelar.

Kabar pernikahan tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi barunya, EPLE ENT. Pengumuman ini juga bertepatan dengan kabar bahwa Lee Jung Hyun resmi menandatangani kontrak eksklusif dan bergabung sebagai artis di bawah naungan agensi tersebut.

Melalui pernyataan resminya, EPLE ENT menyampaikan bahwa Lee Jung Hyun akan melangsungkan pernikahan di Seoul pada Desember mendatang.

Agensi juga menyambut sang aktor sebagai bagian dari keluarga besar mereka dan berharap publik terus memberikan dukungan untuk perjalanan karier maupun kehidupan pribadinya.

Lee Jung Hyun mulai menarik perhatian publik setelah ikut membintangi drama Mr. Sunshine pada 2018.

Perannya sebagai Sersan Tsuda dari militer Jepang berhasil meninggalkan kesan kuat berkat kemampuan akting dan penghayatan karakter yang mendapat banyak pujian dari penonton.

Editor: Candra Mega Sari
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