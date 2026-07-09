Setelah 4 Tahun Bungkam, Ok Joohyun Buka Suara Soal Luka di Balik Skandal 'Okjang-pan' dengan Kim Hoyoung

Ok joohyun dan Kim ho young (X @syeonblue)
JawaPos.com - Kontroversi "Okjang-pan" yang mengguncang industri teater musikal Korea Selatan kembali ramai setelah empat tahun berlalu.
Dirilis dari The Chosun, perselisihan antara aktris musikal Ok Joohyun dan aktor Kim Hoyoung kembali menjadi perbincangan usai Ok Joohyun membahas luka masa lalu melalui media sosial.
Kasus ini bermula pada 2022 ketika Kim Hoyoung mengunggah tulisan yang diduga menyindir Ok Joohyun di tengah kontroversi casting musikal Elisabeth.
Saat itu, muncul tudingan adanya favoritisme setelah Ok Joohyun dan aktris dari agensinya mendapatkan peran utama, sementara aktris senior tersingkir.
Meski sempat menempuh jalur hukum, Ok Joohyun akhirnya mencabut gugatannya setelah adanya mediasi dan pernyataan bersama dari aktor senior musikal.
Namun, pada 8 Juli, ia kembali mengungkap alasan di balik keputusannya tersebut dan meminta agar namanya tidak lagi dikaitkan dengan istilah "Okjang-pan".
Unggahan tersebut memicu reaksi beragam dari publik. Sebagian mengkritik langkah Ok Joohyun yang membuka kembali masalah lama, sementara lainnya mendukungnya dan menilai kontroversi tersebut telah merugikan reputasinya.
Di tengah perdebatan, Kim Hoyoung masih memilih bungkam seperti sebelumnya.
Publik kini menantikan apakah sang aktor akan memberikan klarifikasi atau tetap mempertahankan sikap diamnya terkait kontroversi "Okjang-pan".
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