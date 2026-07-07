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Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 20.27 WIB

Kang Hee-sun, Sosok di Balik Suara Ibu Shinchan Versi Korea, Meninggal Dunia

kang hee-sun ( x @ToonHive) - Image

kang hee-sun ( x @ToonHive)

JawaPos.com – Kabar duka datang dari industri pengisi suara Korea Selatan. Aktris pengisi suara veteran Kang Hee-sun, yang dikenal sebagai pengisi suara karakter Bong Mi-sun atau ibu Shinchan dalam versi dubbing Korea dari anime Crayon Shin-chan, meninggal dunia pada Sabtu (4/7) di usia 65 tahun setelah perjuangan panjang melawan kanker usus besar.

Sebagaimana dilaporkan oleh Inven Global, Kang Hee-sun mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Inje University Sanggye Paik setelah kondisi kesehatannya terus menurun akibat penyakit yang dideritanya. 

Sebelumnya, ia didiagnosis mengidap kanker usus besar pada 2021 yang kemudian menyebar ke hati.

Selama lebih dari empat dekade berkarier, Kang Hee-sun menjadi salah satu sosok paling dihormati. Ia memulai debutnya pada 1979 sebagai anggota angkatan ke-10 TBC Voice Acting Troupe sebelum bergabung dengan KBS Voice Acting Division setelah reorganisasi penyiaran Korea.

Namanya melekat di hati para penggemar berkat perannya sebagai Bong Mi-sun, ibu Shinchan, yang telah ia isi selama sekitar 26 tahun. 

Selain karakter tersebut, ia juga mengisi suara berbagai tokoh dalam anime populer, film asing, hingga video game.

Tak hanya dikenal di dunia animasi, suara Kang Hee-sun juga akrab di telinga masyarakat Korea sebagai pengisi pengumuman resmi di jalur kereta bawah tanah Seoul dan Busan sejak 1996. 

Suaranya menjadi bagian dari keseharian jutaan penumpang selama hampir tiga dekade.

Meski didiagnosis kanker dan menjalani puluhan sesi kemoterapi, Kang Hee-sun tetap menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap profesinya.

Dalam penampilannya di acara televisi You Quiz on the Block pada 2024, ia mengungkap telah menjalani 47 kali kemoterapi, namun masih terus bekerja selama kondisi fisiknya memungkinkan.

Editor: Hanny Suwindari
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