Cara Vicky Vicky Prasetyo Taklukkan Fangfang hingga Kini Dia Hamil Tua

Fangfang, wanita yang mengaku istri siri Vicky Prasetyo. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Vicky Prasetyo memiliki citra negatif terkait urusan perempuan. Berkali-kali menikah, berkali-kali pula pernikahannya berakhir karena satu dan lainnya.
Kendati Vicky Prasetyo memiliki imej negatif di publik, masih ada wanita yang percaya dengan Vicky untuk menjalin hubungan serius, hamil duluan, hingga akhirnya menikah secara siri.
Fangfang, wanita yang saat ini sedang hamil tua dari hasil pernikahan siri dengan Vicky Prasetyo mengungkapkan cara mantan suami Angel Lelga itu menaklukkan hatinya.
Menurut Fangfang, Vicky Prasetyo lihai sekali dalam memberikan janji kepada dirinya untuk sesuatu yang tidak didapat selama masa pernikahan sebelumnya.
"Sebelumnya saya pernah gagal di pernikahan pertama. Di pernikahan kedua saya dengan Vicky ini, dia menjanjikan sesuatu hal yang tidak saya dapatkan di pernikahan pertama saya," kata Fangfang di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (8/7).
Meski Vicky Prasetyo memiliki imej negatif, Fangfang percaya saja dengan apa yang dikatakan Vicky kepada dirinya karena terlanjur terbuai dengan janji manis Sang Gladiator.
"Maka saya tidak berpikiran yang buruk," ungkap wanita asal Pati itu.
Saat disinggung apakah janji manis Vicky Prasetyo sudah terealisasi atau belum, Fangfang mengaku janji manisnya itu belum dipenuhi sampai sekarang.
"Segala yang dijanjikan itu, saya tidak tahu apakah akan terealisasi atau tidak. Tapi sampai sekarang itu memang belum, begitu," ungkapnya.
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