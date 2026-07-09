Vicky Prasetyo Bantah Telantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil Tua, Unggah Bukti Chat WhatsApp

JawaPos.com – Vicky Prasetyo akhirnya buka suara setelah dituding menelantarkan Fangfang, wanita asal Pati yang mengaku sebagai istri sirinya dan kini sedang hamil tua. Melalui unggahan di media sosial, Vicky membantah tudingan tersebut dan menyampaikan fakta versinya ke hadapan publik.

Nama Vicky Prasetyo memang menjadi sorotan setelah Fangfang mengungkap kisah rumah tangga mereka ke publik. Dalam pengakuannya, Fangfang mengaku telah dinikahi secara siri oleh Vicky pada 24 Februari 2026. Namun, ia menyebut sang suami mulai sulit dihubungi dan meninggalkannya saat usia kehamilan semakin besar.

Menanggapi tudingan tersebut, Vicky tidak membantah adanya pernikahan siri yang dilakukan dengan Fangfang. Akan tetapi, ia dengan tegas menolak anggapan bahwa dirinya telah menelantarkan perempuan yang kini sedang mengandung anaknya itu.

Vicky mengaku selama ini tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami sesuai dengan kemampuannya. Ia juga menyebut, komunikasi dengan Fangfang masih berjalan dengan baik.

Vicky Prasetyo memperlihatkan bukti chat WhatsApp terakhir dengan Fangfang. (Instagram: vickyprasetyo777)

Untuk memperkuat pernyataannya tersebut, Vicky Prasetyo mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diklaim merupakan komunikasi terakhirnya dengan Fangfang. Menurutnya, isi percakapan tersebut menunjukkan hubungan keduanya masih berlangsung baik.

Dalam tangkapan layar yang dibagikan, keduanya masih saling bertukar pesan tanpa ada pertengkaran maupun konflik yang mengindikasikan hubungan mereka sedang bermasalah.

"Komunikasi mana yang tidak bisa dihubungi, ini komunikasi terakhir kita. Tiba-tiba nangis ditelantarkan. Jujur sayang banget hanya demi popularitas jadi seperti ini," tulis Vicky Prasetyo melalui unggahan media sosialnya.