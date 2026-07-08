Vicky Prasetyo Telantarkan Istri Siri yang Sedang Hamil Tua, Fangfang: Tiap Bulan Harus Mengemis

TERIAK KENCANG: Vicky Prasetyo saat menjadi vokalis K.U.D.E.T.A. (instagram)
JawaPos.com - Pengakuan mengejutkan datang dari perempuan bernama Fangfang yang mengaku sebagai istri siri dari Vicky Prasetyo.
Wanita yang saat ini sedang hamil tua itu mengungkap bahwa dirinya ditelantarkan dan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk meminta nafkah kepada sang suami.
Fangfang mengungkap bahwa dirinya dan Vicky Prasetyo telah melangsungkan pernikahan siri pada 24 Februari 2026. Pernikahan tersebut digelar secara sederhana hanya dihadiri keluarga Fangfang dan asisten Vicky. Pernikahan dilakukan setelah keduanya mengetahui Fangfang sudah berbadan dua.
"Saya hamil duluan. Waktu itu ketika mau menikah, VP memastikan dulu bayi di dalam kandungan ada detak jantungnya, baru menikah," kata Fangfang di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (8/7).
Menurutnya, perkenalan terjadi sekitar satu tahun melalui media sosial di tahun lalu. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan komunikasi yang lebih intens melalui WhatsApp. Hubungan mereka pun berkembang ke arah yang lebih serius.
"Untuk proses perkenalan memang awalnya kita di Instagram, terus lanjut ke WhatsApp, akhirnya lanjut ketemu gitu," ujar Fangfang.
Menurut Fangfang, keputusan menikah baru diambil setelah Vicky memastikan kondisi janin dalam kandungannya berkembang dengan baik. Fangfang memastikan menikah siri dengan Vicky Prasetyo benar-benar terjadi, dibuktikan dengan adanya foto yang menunjukkan pernikahan.
"Ada surat pernikahan sirinya juga," katanya.
Namun, kondisi rumah tangga yang dijalani Fangfang dengan Vicky Prasetyo jauh dari harapan. Seiring berjalannya waktu, Vicky sulit ditemui. Untuk urusan nafkah bulanan saja, dia harus benar-benar meminta baru diberikan oleh mantan tunangan Zaskia Gotik itu.
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