SEVENTEEN Siap Sapa CARAT Lewat Musim Terbaru Going Seventeen

JawaPos.com - Variety show populer milik SEVENTEEN, Going Seventeen, dipastikan akan kembali dengan musim terbaru yang mulai tayang pada 8 Juli 2026 pukul 21.00 KST melalui kanal YouTube resmi SEVENTEEN.

Pengumuman tersebut langsung disambut antusias oleh penggemar di seluruh dunia.

Menjelang penayangan perdana, SEVENTEEN lebih dulu merilis video 2026 Opening Title Sequence yang menghadirkan animasi stop-motion kreatif.

Video tersebut mengajak penggemar bernostalgia dengan berbagai episode ikonik seperti "Insomnia-Zero", "GOING RANGERS", "The Trap", hingga "MC Boo Seok Soon: Dangerous Invitation", yang menjadi favorit para penggemar selama beberapa tahun terakhir.

Sejak bertransformasi menjadi program variety penuh pada 2019, Going Seventeen telah berkembang menjadi salah satu konten orisinal K-pop paling sukses.

Program ini telah menghasilkan lebih dari 200 episode dengan total penayangan yang mencapai hampir 1,5 miliar views, membuktikan popularitasnya tidak hanya di kalangan CARAT, tetapi juga penonton umum berkat konsep yang kreatif dan chemistry alami para member.

Sebelum musim terbaru dimulai, SEVENTEEN juga memanjakan penggemar dengan sejumlah konten spesial.

Pada Maret lalu, mereka merilis episode "2026 GOING Emergency Meeting", yang menampilkan diskusi para member mengenai konsep-konsep favorit serta ide untuk musim terbaru.

Selain itu, serial kompilasi "GGoing_Jip" juga dihadirkan dengan menggabungkan berbagai momen legendaris dari episode-episode sebelumnya.

Kembalinya Going Seventeen menjadi bagian dari rangkaian aktivitas SEVENTEEN sepanjang tahun ini.

Meski para member tengah disibukkan dengan berbagai proyek unit dan solo, mereka tetap menghadirkan konten grup yang konsisten untuk menjaga kedekatan dengan para penggemar.

Kehadiran musim baru ini pun diprediksi akan kembali menghadirkan konsep-konsep segar, permainan unik, serta tawa khas yang telah menjadi ciri identitas Going Seventeen.

Episode perdana musim terbaru Going Seventeen akan tayang pada 8 Juli 2026, dan siap menjadi hiburan mingguan yang kembali menemani para CARAT di seluruh dunia.