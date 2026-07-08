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Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.35 WIB

Dunia Musik Berduka, Penyanyi Lauren Bennett Meninggal Dunia di Usia 37 Tahun

Lauren Bennett (x @popcrave) - Image

Lauren Bennett (x @popcrave)

JawaPos.com – Kabar duka untuk industri musik internasional. Lauren Bennett, yang dikenal sebagai pengisi vokal lagu hit "Party Rock Anthem" milik LMFAO dan mantan anggota girl group G.R.L., dikabarkan meninggal dunia pada usia 37 tahun. Kabar tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi G.R.L. dan diberitakan oleh The Guardian.

Dalam unggahan di media sosial, G.R.L. menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian Lauren Bennett. Mengenang Bennett sebagai sosok yang penuh kasih, selalu membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya, dan akan terus dikenang oleh keluarga, sahabat, serta para penggemarnya.

Hingga saat ini, penyebab meninggalnya Lauren Bennett belum pasti.

Sejak remaja Lauren Bennett mengawali kariernya di dunia musik. Setelah mengikuti berbagai kompetisi menyanyi di Inggris, ia bergabung dengan girl group Paradiso Girls sebelum pindah ke Amerika Serikat untuk mengembangkan kariernya.

Namanya mulai dikenal secara global pada 2011 ketika menjadi vokalis tamu dalam lagu "Party Rock Anthem" milik LMFAO, yang sukses menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara.

Usai meraih popularitas internasional, Bennett bergabung dengan G.R.L., grup yang melahirkan lagu-lagu populer seperti "Ugly Heart" dan "Wild Wild Love" bersama Pitbull.

Setelah kepergian rekan satu grupnya, Simone Battle, pada 2014, Lauren aktif menyuarakan pentingnya kesadaran terhadap kesehatan mental dan ikut merilis lagu penghormatan berjudul "Lighthouse".

Kepergian Lauren Bennett meninggalkan duka mendalam bagi industri musik dan para penggemarnya di seluruh dunia.

Editor: Novia Tri Astuti
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