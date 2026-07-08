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Risma Azzah Fatin
Rabu, 8 Juli 2026 | 14.48 WIB

NCT 127 Bersiap Comeback Merilis Album ke-7 dengan Formasi 5 Member Aktif

NCT 127 (Soompi) - Image

NCT 127 (Soompi)

JawaPos.com – NCT 127 dipastikan akan kembali menyapa penggemar melalui album studio ketujuh yang dijadwalkan rilis pada 24 Agustus.

Dilansir dari laman Soompi pada Selasa (7/7), Informasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh media Korea, MyDaily, pada 7 Juli. Kabar itu langsung menarik perhatian penggemar yang telah menantikan aktivitas terbaru grup tersebut.

SM Entertainment kemudian mengonfirmasi laporan tersebut melalui pernyataan kepada Dispatch. Agensi menyatakan bahwa NCT 127 akan melakukan comeback dengan album studio ketujuh pada 24 Agustus. 

SM Entertainment juga meminta penggemar untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap perilisan album tersebut.

Comeback ini menjadi yang pertama bagi NCT 127 dalam kurun hampir dua tahun. Sebelumnya, grup tersebut merilis album studio keenam bertajuk Walk pada Juli 2024. Album terbaru ini sekaligus menandai dimulainya kembali aktivitas grup setelah jeda yang cukup panjang.

Perilisan album ketujuh juga berlangsung setelah Taeyong dan Jaehyun menyelesaikan masa wajib militer mereka. Kembalinya kedua anggota tersebut menjadi kabar baik bagi para penggemar yang telah menunggu formasi grup kembali aktif. Kehadiran mereka diharapkan memberikan warna baru dalam comeback kali ini.

Di sisi lain, Doyoung dan Jungwoo masih menjalani wajib militer sehingga belum dapat berpartisipasi dalam promosi album terbaru. Kondisi tersebut membuat comeback kali ini akan dijalani dengan formasi lima anggota. Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun, dan Haechan dipastikan menjadi personel yang terlibat dalam perilisan album studio ketujuh.

Dengan kepastian jadwal comeback tersebut, antusiasme penggemar NCT 127 terus meningkat menjelang akhir Agustus. Album studio ketujuh diharapkan mampu melanjutkan kesuksesan karya-karya mereka sebelumnya. 

Editor: Novia Tri Astuti
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