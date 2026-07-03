BBGIRLS Siap Sapa Penggemar dengan Single Musim Panas 'Body Wave'

JawaPos.com - BBGIRLS akhirnya mengumumkan comeback kepada para penggemar. Trio yang kini beranggotakan Minyoung, Eunji, dan Yuna akan merilis single terbaru bertajuk 'Body Wave' pada 16 Juli 2026 pukul 18.00 KST melalui berbagai platform musik digital.

'Body Wave' menjadi karya baru BBGIRLS setelah sekitar satu tahun dua bulan sejak perilisan remake lagu 'Wish List' pada Mei 2025.

Comeback ini sekaligus menandai kembalinya grup yang dikenal sebagai salah satu ikon lagu musim panas di industri K-pop.

Menurut agensi GLG, 'Body Wave' akan menghadirkan nuansa ceria dan menyegarkan yang sangat cocok dinikmati saat musim panas.

Lagu tersebut juga menonjolkan energi sehat, penuh semangat, dan karakter positif yang selama ini menjadi identitas khas BBGIRLS.

Selama bertahun-tahun, BBGIRLS berhasil mencuri perhatian lewat sederet lagu bertema musim panas seperti "Rollin'", "We Ride", hingga "Chi Mat Ba Ram".

Kesuksesan tersebut membuat mereka dijuluki sebagai salah satu "Summer Queen" di industri musik Korea Selatan.

Tak hanya tersedia secara digital, 'Body Wave' juga akan dirilis dalam format album photocard (POCA).

Penggemar dapat menikmati lagu melalui photocard tersebut, sementara pemesanan album fisik telah dibuka mulai 2 Juli 2026.

Comeback kali ini semakin spesial karena menjadi langkah terbaru BBGIRLS setelah sukses menggelar fan meeting 'Missing File 0803' pada awal Juni lalu.

Antusiasme penggemar pun terus meningkat menjelang perilisan resmi 'Body Wave', yang diharapkan mampu mengulang kesuksesan lagu-lagu hits mereka di masa lalu.

Dengan konsep musim panas yang kuat dan identitas musikal yang telah melekat pada grup, BBGIRLS siap kembali memanaskan persaingan K-pop musim panas melalui single terbaru mereka, 'Body Wave'.