Konsep Misterius Album “YOUNGEST” Terungkap, Young K Bersiap Comeback Solo 

Young K member Day6 (x @day6official)

JawaPos.com – Young K kembali menjadi pusat perhatian penggemar dengan musik terbarunya. Member dari band DAY6 tersebut membagikan concept film untuk album solo keduanya yang berjudul “YOUNGEST”.

Melalui teaser yang di unggah di kanal Youtobe Day6, Young K memperlihatkan konsep yang penuh nuansa emosional dan misterius.

Video tersebut memberikan kesan awal mengenai dunia musik yang akan ia hadirkan dalam album terbarunya, sekaligus meningkatkan rasa penasaran para penggemar.

Album “YOUNGEST” menjadi comeback solo Young K setelah hampir tiga tahun sejak perilisan album pertamanya, “Letters with Notes” pada September 2023.

Rilisan ini dijadwalkan hadir pada 27 Juli 2026 pukul 18.00 KST dan menjadi album kedua dalam perjalanan solonya.

Judul “YOUNGEST” memiliki arti khusus bagi Young K. Tidak hanya menggambarkan usia, tetapi juga membawa pesan tentang kembali memulai perjalanan sebagai seorang musisi dengan semangat baru, rasa ingin tahu, dan energi seperti seorang pemula.

Sebagai seorang artis yang dikenal aktif menulis dan menciptakan lagu, Young K akan kembali menunjukkan warna musik personalnya melalui album ini.

Ia sebelumnya telah membuktikan kemampuan bermusik lewat berbagai karya solo seperti mini album debut “Eternal” dan album “Letters with Notes”.

Perilisan concept film “YOUNGEST” pun mendapat sambutan antusias dari para penggemar DAY6. Banyak yang menantikan bagaimana Young K akan mengeksplorasi sisi musikalnya sebagai solois, berbeda dari identitasnya bersama band.

Dengan konsep yang mulai terungkap secara perlahan, album “YOUNGEST” diprediksi menjadi salah satu karya penting dalam perjalanan karier solo Young K dan memperlihatkan perkembangan dirinya sebagai musisi serba bisa.