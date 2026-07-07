Jordi Onsu Bela Sarwendah, Ruben Onsu: Dia Lupa Kalau Kita Ada Ikatan Darah

JawaPos.com - Hubungan kakak beradik antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu menjadi sorotan. Hal itu terjadi mengingat Jordi lebih membela Sarwendah dibandingkan kakak kandungnya sendiri, Ruben Onsu.

Ruben secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya kepada sang adik yang lebih berpihak kepada mantan istrinya, Sarwendah, di tengah konflik yang masih terus memanas sampai sekarang.

Dalam pernyataannya di podcast kanal YouTube Nanda Persada, Ruben Onsu mengakui hubungannya dengan Jordi sudah cukup merenggang.

Bahkan, keduanya kabarnya sudah cukup lama tidak saling bertemu. Kondisi tersebut semakin memanas setelah Jordi Onsu beberapa kali menyampaikan sindiran kepada Ruben Onsu melalui podcast dan saat siaran langsung di media sosial.

"Semakin gue diemin, semakin banyak berkicau dia (Jordi). Apa yang diucapkan itu kayak lupa asal-usulnya.Sepertinya dia lupa kalau kita ada ikatan darah," ujar Ruben Onsu.

Presenter sahabat dekat Ivan Gunawan mengingatkan adanya hubungan darah dengan Jordi Onsu. Menurut Ruben, Jordi seharusnya saling menjaga, bukan justru memperkeruh keadaan dengan membela Sarwendah.

Ruben Onsu sedih karena Jordi seperti melupakan perjalanan hidupnya selama ini. "Ketika dia bayi, gue yang timang, gue yang gendong dia. Gue yang urusin dia. Lo nggak ada orang tua, siapa yang mau ingatkan kalau bukan abang lo?" ucap Ruben Onsu.

Dia meminta Jordi Onsu untuk tidak ikut campur ke dalam persoalan dirinya dengan Sarwendah. Ruben meminta sang adik fokus saja menjalani kehidupan pribadinya.