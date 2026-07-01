Anak Berada di Lingkungan yang Tidak Aman, Alasan Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak

Keluarga Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu)
JawaPos.com- Ruben Onsu tampaknya serius mau merebut anak-anaknya dari tangan Sarwendah. Hal itu dibuktikan dengan adanya gugatan hak asuh anak didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026.
Gugatan hak asuh anak didaftarkan dengan alasan kuat. Ruben Onsu merasa anak-anaknya berada di lingkungan yang tidak aman saat bersama Sarwendah.
"Kan ada alasan yang kemarin saya katakan itu, diduga ada eksploitasi anak dan lingkungan yang menurut Ruben tidak aman untuk pertumbuhan anak-anaknya," kata Minola Sebayang selaku pengacara Ruben Onsu.
Ruben akhirnya mendaftarkan gugatan hak asuh anak setelah viralnya perseteruan dengan Sarwendah namun tidak lantas membuat hubungan jadi membaik. Ruben tetap tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya.
Jika tidak dilakukan gugatan ke pngadilan, pihak Ruben Onsu merasa kasus ini akan tetap jalan di tempat tidak akan ada kemajuan berarti.
"Jadi kita hanya ramai di ruang publik tapi tidak ada suatu niatan atau pergerakan yang membuat Ruben bisa mendapatkan waktu yang seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh Ruben. Kalau misalnya kita menunggu lebih lama lagi, ini tidak akan memberikan kemajuan apapun yang membuat anak-anak itu bisa berkumpul bersama dengan Ruben," katanya.
Minola Sebayang juga mengatakan, Ruben Onsu akhirnya setuju untuk mendaftarkan gugatan hak asuh anak setelah dia selesai melaksanakan ibadah umrah. Minola menduga, Ruben sempat melakukan istikharah sampai akhirnya muncul keputusan bulat untuk melayangkan gugatan hak asuh anak ke pengadilan.
"Jadi apa yang diputuskan oleh Ruben setelah dia ada di tanah suci melakukan umrah. Mungkin dia dapat petunjuk sehingga dia menyetujui untuk gugatan itu didaftarkan," paparnya.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas