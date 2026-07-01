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Abdul Rahman
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.51 WIB

Anak Berada di Lingkungan yang Tidak Aman, Alasan Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak

Keluarga Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu) - Image

Keluarga Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu)

JawaPos.com- Ruben Onsu tampaknya serius mau merebut anak-anaknya dari tangan Sarwendah. Hal itu dibuktikan dengan adanya gugatan hak asuh anak didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026.

Gugatan hak asuh anak didaftarkan dengan alasan kuat. Ruben Onsu merasa anak-anaknya berada di lingkungan yang tidak aman saat bersama Sarwendah.

"Kan ada alasan yang kemarin saya katakan itu, diduga ada eksploitasi anak dan lingkungan yang menurut Ruben tidak aman untuk pertumbuhan anak-anaknya," kata Minola Sebayang selaku pengacara Ruben Onsu.

Ruben akhirnya mendaftarkan gugatan hak asuh anak setelah viralnya perseteruan dengan Sarwendah namun tidak lantas membuat hubungan jadi membaik. Ruben tetap tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Jika tidak dilakukan gugatan ke pngadilan, pihak Ruben Onsu merasa kasus ini akan tetap jalan di tempat tidak akan ada kemajuan berarti.

"Jadi kita hanya ramai di ruang publik tapi tidak ada suatu niatan atau pergerakan yang membuat Ruben bisa mendapatkan waktu yang seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh Ruben. Kalau misalnya kita menunggu lebih lama lagi, ini tidak akan memberikan kemajuan apapun yang membuat anak-anak itu bisa berkumpul bersama dengan Ruben," katanya.

Minola Sebayang juga mengatakan, Ruben Onsu akhirnya setuju untuk mendaftarkan gugatan hak asuh anak setelah dia selesai melaksanakan ibadah umrah. Minola menduga, Ruben sempat melakukan istikharah sampai akhirnya muncul keputusan bulat untuk melayangkan gugatan hak asuh anak ke pengadilan.

"Jadi apa yang diputuskan oleh Ruben setelah dia ada di tanah suci melakukan umrah. Mungkin dia dapat petunjuk sehingga dia menyetujui untuk gugatan itu didaftarkan," paparnya.

Editor: Abdul Rahman
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